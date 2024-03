Nórsko chce posilniť právo spotrebiteľov na platbu hotovosťou

Foto: unsplash.com/Mikita Karasiou

Nórska vláda navrhla opatrenie, ktoré má ochrániť právo spotrebiteľov na platbu bankovkami a mincami. Krajina pritom patrí medzi globálnych lídrov v prechode na digitálne platby. Cieľom kroku je zabezpečiť bezpečnosť pre tých, ktorí sa zdráhajú používať digitálne platobné riešenie, a zvýšiť pripravenosť spoločnosti na mimoriadne udalosti, uviedla vo vyhlásení ministerka spravodlivosti Emilie Enger Mehlová.

Návrh bol prvýkrát predstavený v septembri 2022. Podľa vyhlásenia umožní spotrebiteľom platiť v hotovosti za tovary a služby na všetkých predajných miestach, kde predajcovia prijímajú aj iné typy platieb. Výnimkou sú predajné automaty a predajné miesta bez obsluhy či predaj v priestoroch s prístupom pre obmedzený počet osôb. Osobitné pravidlá budú platiť pre osobnú dopravu.

Agentúra Bloomberg upozornila, že nórska centrálna banka vlani v máji zverejnila správu, v ktorej uviedla, že na začiatku pandémie choroby covid-19 kleslo po celom svete používanie hotovosti na rekordné minimá. V poslednom čase však zostáva používanie hotovosti stabilné. Dodala, že pri svojom poslednom nákupe v kamennom obchode použila hotovosť len tri percentá Nórov. Napriek tomu sa dopyt po hotovosti v poslednom roku zvýšil a vzrástol aj počet výberov z bankomatov a v obchodoch, dodala vtedy.

Spoliehanie sa výlučne na digitálne platobné riešenie je rizikové, spoločnosť potrebuje mať alternatívu pre prípad zlyhania systému

Ministerka vo vyhlásení upozornila, že spoliehanie sa výlučne na digitálne platobné riešenie zvyšuje zraniteľnosť spoločnosti a v určitých situáciách môže prispieť k narušeniu dôležitých spoločenských funkcií. Ak by sa neplatilo v hotovosti a nikto ju neprijímal, nepredstavovala by hotovosť v prípade vypuknutia krízy skutočné núdzové riešenie. Spoločnosť potrebuje mať alternatívu pre prípad dlhodobého výpadku prúdu, zlyhania systému či digitálneho útoku na platobné systémy a banky, ktoré by mohli spôsobiť zlyhanie digitálnych platobných riešení. A hotovosť je dnes jedinou dostupnou alternatívou pre prípady zlyhania digitálnych platobných systémov.