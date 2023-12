Kuriéri vedia do Vianoc doručiť zásielky odovzdané do 19. decembra

Ilustračné foto. Foto: DPD

Nákup vianočných darčekov cez internet si netreba nechať na poslednú chvíľu, objednať ich treba v dostatočnom predstihu. Kuriérske spoločnosti vedia zaručiť doručenie do Vianoc pri zásielkach, ktoré budú odovzdané do prepravy najneskôr 18. alebo 19. decembra. Informovala o tom v piatok spoločnosť Upgates, ktorá vytvára platformy na prevádzkovanie e-shopov. Predvianočná sezóna podľa skúsenosti spoločnosti vrcholí okolo 10. decembra, vtedy môžu e-shopy očakávať najväčší nápor.

„Počet objednávok síce kulminuje na konci prvej tretiny decembra, no to neznamená, že ďalšia veľká časť objednávok neprichádza na poslednú chvíľu. Nasledujúce dni už, samozrejme, nie sú také silné ako spomínaný 10. december, no aj napriek tomu predstavujú približne dvoj- až trojnásobok priemernej návštevnosti počas roka,“ uviedol Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates. Podľa Benatzkeho čím bližšie sú sviatky, tým pozornejšie treba premýšľať, kedy a aké darčeky objednať, aby sa k zákazníkovi dostal tovar do Vianoc.

Kuriérska spoločnosť Packeta vie zaručiť doručenie do Vianoc tých zásielok, ktoré budú doručené do depa najneskôr do 19. decembra. Pre zvozy z výdajného miesta je posledným dňom 18. december. Slovenská pošta garantuje doručenie balíkov pri podaní najneskôr 19. decembra. Ak ide o zahraničné balíky, treba ich podať najneskôr do 14. decembra. Pre doručenie do Vianoc spoločnosťou SPS treba zásielku podať najneskôr do 18. decembra. Rovnaký termín uvádza aj GLS.