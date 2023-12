Francúzsky športový reťazec Decathlon tajne pokračuje v predaji v Rusku

Stan značky Quechua. Foto: unsplash.com/Vishnu Prasad

Francúzsky reťazec obchodov so športovými potrebami Decathlon tajne pokračoval v predaji oblečenia v Rusku. Aj napriek tomu, že sa oficiálne stiahol z trhu na protest proti ruskej invázii na Ukrajinu. Uviedla to v utorok vo svojej správe francúzska mediálna stránka Disclose.

Maloobchodný predajca, ktorý vlani vykázal tržby vo výške 15,4 miliardy eur, v priebehu niekoľkých týždňov po začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 oznámil, že sa stiahne z ruského trhu.

V októbri 2023 predal svojich 60 ruských obchodov spoločnosti Desport, uviedla správa investigatívnej stránky Disclose. Tento krok bol prezentovaný ako koniec prítomnosti Decathlonu v Rusku.

„Až na to, že to tak nebolo,“ uvádza sa v správe. Decathlon pokračoval „veľmi diskrétne“ v zásobovaní Desportu produktmi svojich značiek Quechua, Wedze a Kalenji, tvrdí Disclose s odvolaním sa na interné dokumenty, videá s otvoreným zdrojovým kódom a vyjadrenia bývalých zamestnancov. Decathlon zaviedol „rozsiahly systém na utajenie svojho exportu ako súčasť dodávateľskej zmluvy s Desportom“. Použil pritom schránkovú spoločnosť v Dubaji a dcérsku spoločnosť so sídlom v Singapure. Decathlon sa tak dostal „na hranice zákona“.

„V lete 2023 som sa dozvedel, že Decathlon chce pokračovať v predaji svojich produktov v Rusku,“ citovala mediálna stránka nemenovaný zdroj, ktorý nedávno opustil spoločnosť. „Hneď som pochopil, že je to tajný projekt.“

Decathlon odklonil časť svojej produkcie a zvýšil produkciu v Ázii

Na uspokojenie ruského dopytu Decathlon odklonil časť svojej produkcie pôvodne určenej pre trhy v Európskej únii (EÚ) a zvýšil produkciu v ázijských výrobných závodoch, uvádza sa v správe.

Sankcie EÚ po ruskom útoku na Ukrajinu z 24. februára 2022 zakazujú dodávky zbraní, luxusného tovaru alebo vybavenia, ktoré by mohli posilniť priemyselné kapacity v Rusku. Športové potreby nie sú na zozname.

Decathlon na žiadosť agentúry AFP o komentár uviedol, že „neprevádzkuje žiadne obchody v Ruskej federácii, nezamestnáva žiadnych zamestnancov a nevlastní žiadne podiely v aktívnych spoločnostiach v krajine“. Reťazec dodal, že robí „všetko na zastavenie ďalšieho predaja produktov zakúpených v Európe tretími stranami Ruskej federácii“.