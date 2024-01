Známemu reťazcu došla trpezlivosť: Kvôli vysokým cenám prestane predávať populárne výrobky PepsiCo!

Foto: SITA/AP

Francúzsky reťazec supermarketov Carrefour prestane vo viacerých európskych krajinách predávať produkty americkej spoločnosti PepsiCo, napríklad nápoje Pepsi a 7up alebo chipsy Lay ‚s, pretože ich považuje za príliš drahé.

Reťazec oznámil, že od štvrtka prestane svoje zásoby produktov firmy PepsiCo v týchto krajinách dopĺňať. Dodal, že v obchodoch umiestni oznámenie, že produkty prestáva predávať kvôli „neprijateľnému zvyšovaniu cien“. Opatrenie sa podľa hovorcu podniku týka Francúzska, Talianska, Španielska a Belgicka. Carrefour v týchto štyroch krajinách prevádzkuje vyše 9000 pobočiek, čo zodpovedá zhruba dvom tretinám celosvetového počtu jeho obchodov, napísala agentúra Reuters.

Rozhodnutie Carrefouru je podľa agentúry Reuters a denníka Financial Times najnovšou kapitolou v terajších sporoch medzi maloobchodníkmi a veľkými výrobcami potravín ohľadom vysokých cien. „Rozhovory so spoločnosťou PepsiCo boli, slušne povedané, zložité. Chceme tento rok ceny v súlade s globálnymi trendmi znižovať, ale PepsiCo namiesto toho požaduje zvyšovanie cien,“ povedal denníku Financial Times zdroj z reťazca Carrefour.

V niektorých parížskych supermarketoch Carrefouru sa už oznámenie o zastavení predaja produktov firmy PepsiCo objavilo a zákazníci väčšinou na opatrenia reagovali priaznivo, napísala agentúra Reuters. „Vôbec ma to neprekvapuje,“ uviedla jedna zo zákazníčok. „Myslím, že na pultoch bude zostávať veľa produktov, pretože sú už príliš drahé a sú to veci, ktoré nemusíme kupovať,“ dodala.

Chcú ďalej rokovať

Spoločnosť PepsiCo uviedla, že s Carrefourom niekoľko mesiacov rokovala a že bude pokračovať v rozhovoroch s cieľom zabezpečiť dostupnosť svojich produktov. V októbri americká firma oznámila, že tento rok plánuje „mierne“ zvyšovanie cien, pretože dopyt po jej produktoch zostáva napriek zdražovaniu silný.

Carrefour podľa agentúry Reuters patrí medzi maloobchodníkov, ktorí sú najaktívnejší pri vytváraní tlaku na veľkých producentov potravín a spotrebného tovaru kvôli cenám. Vlani napríklad začal umiestňovať varovanie na produkty, pri ktorých sa znížila veľkosť, ale vzrástla cena.