Zisk čínskeho výrobcu elektromobilov BYD vo 4. kvartáli aj za celý rok vzrástol

Čínsky výrobca elektromobilov BYD zaznamenal vo 4. štvrťroku aj za celý rok 2023 nárast zisku. A to aj napriek tvrdej konkurencii a cenovej vojne na domácom trhu, kde dopyt po elektrických vozidlách stúpa.

Spoločnosť so sídlom v Šen-čene sa teraz snaží o expanziu do zámoria vrátane juhovýchodnej Ázie, ale aj Latinskej Ameriky a Európy, keďže v Číne, na najväčšom automobilovom trhu na svete, pokračuje cenová vojna.Automobilka BYD predbehla vo 4. štvrťroku 2023 americkú Teslu a stala sa najväčším predajcom elektromobilov na svete.Spoločnosť zaznamenala za minulý rok 2023 čistý zisk 30,04 miliardy jüanov (3,84 miliardy eur). To predstavuje medziročný nárast o 80,7 % zo 16,6 miliardy CNY v roku 2022 a nové historické maximum.

Vo 4. štvrťroku 2024 sa čistý zisk BYD zvýšil o 18,6 % na 8,67 miliardy CNY. To však bolo najpomalšie tempo rastu kvartálneho zisku od 1. štvrťroka 2022, keďže predaje elektrických vozidiel na čínskom trhu stratili dynamiku uprostred brutálnej cenovej vojny.Tržby BYD v období október-december 2023 stúpli o 15,1 % na 180,04 miliardy CNY.Po tom, čo neúnavné zľavy pomohli BYD zosadiť Teslu z pozície najväčšieho svetového predajcu elektromobilov vo 4. štvrťroku 2023, zaujala čínska automobilka ešte agresívnejší postoj a tento rok zníži ceny viacerých svojich modelov. Najväčšia zľava, ktorú tento rok ponúkla, je 21,6 %.

Vlani BYD znížila ceny 13 modelov, ktoré sa podieľali 93 % na jej celkovom predaji v Číne, v priemere o 17 %.Do cenovej vojny na čínskom trhu sa tento rok zapojilo niekoľko ďalších automobiliek vrátane Tesly, Geely Auto, GAC Aion, Leapmotoru a Xpengu, no ich zľavy zaostávajú za BYD.Spoločnosť BYD sa pôvodne špecializovala na dizajn a výrobu batérií, ale v roku 2003 v rámci diverzifikácie vstúpila do automobilového sektora.V apríli 2022 automobilka BYD oznámila, že ukončila výrobu vozidiel na benzín a namiesto toho sa bude sústreďovať výlučne na hybridné a elektrické modely.