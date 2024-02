Výrobcovia sa môžu opäť uchádzať o pridelenie Regionálnej značky Hont

FOTO TASR - Dano Veselský

Občianske združenie Zlatá cesta so sídlom v Prenčove v okrese Banská Štiavnica hľadá ďalších výrobcov a remeselníkov, ktorí majú záujem o udelenie značky Regionálny produkt Hont. V pondelok vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky, ktorá je určená pre výrobky. „Aktuálne je držiteľom certifikátov Regionálny produkt Hont celkom 57 subjektov z oblasti služieb, remeselnej výroby a výroby potravín,“ priblížila manažérka Miestnej akčnej skupiny (MAS) Zlatá cesta Janka Bačíková.

Dodala, že v priebehu tohto roka združenie vyhlási ešte výzvu určenú pre poskytovateľov služieb. Regionálna značka, udeľovaná fyzickým a právnickým osobám, má podporiť miestnych producentov, ktorí v tomto prírodne hodnotnom, zdravom území hospodária tradične a v súlade so záujmami ochrany prírody. Producentom prináša propagáciu doma i mimo hraníc Hontu, účasť na rôznych akciách v kraji a v rámci celej SR. Záujemcovia o jej pridelenie môžu žiadosti v tlačenej forme predložiť v kancelárii Miestnej akčnej skupiny Zlatá cesta so sídlom v Prenčove a to od 21. do 27. marca. Bližšie informácie, ako aj formulár žiadosti nájdu na internetovej stránke združenia.