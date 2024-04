Volkswagen v najbližších rokoch očakáva pokračovanie cenovej vojny v Číne

Logo Volkswagen. Foto: pixabay.com/Joenomias

Nemecká automobilová skupina Volkswagen očakáva na vysoko konkurenčnom trhu v Číne dva ťažké roky.

„V apríli sme zaznamenali ďalšie kolo znižovania cien a tvrdá cenová konkurencia bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch,“ uviedol v stredu člen predstavenstva Ralf Brandstätter. Volkswagen sa chce podľa neho pripraviť na konkurenčný boj a financovať rozvoj svojho podnikania s elektromobilmi v Číne z predaja klasických vozidiel so spaľovacími motormi, ktorému sa stále darí. „To pre nás znamená aj dva ťažké roky,“ povedal deň pred začiatkom automobilového veľtrhu v Pekingu.

Cieľom skupiny Volkswagen je predať do roku 2030 v Číne približne štyri milióny vozidiel. To by podľa firmy zodpovedalo trhovému podielu 15 %, pričom polovica všetkých predaných áut má byť na elektrický pohon.