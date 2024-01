Stellantis sa chce do roku 2030 stať lídrom na trhu ľahkých úžitkových vozidiel

Priestory baterkárne trnavského závodu automobilky Stellantis. Foto: TASR

Automobilka Stellantis plánuje stať sa do konca tohto desaťročia lídrom na globálnom trhu ľahkých úžitkových vozidiel. Povedal to v utorok generálny riaditeľ spoločnosti Carlos Tavares. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Potrebujeme iba pár rokov. Máme potenciál na to, aby sme sa do konca nášho biznis plánu, teda do konca roka 2030, stali lídrom na tomto trhu,“ uviedol Tavares na tlačovej konferencii počas návštevy závodu Stellantisu v meste Atessa v centrálnom Taliansku, pričom poukazoval na trh s ľahkými úžitkovými autami. Závod v Atesse je najväčším producentom dodávok v Európe. Dodal, že na dosiahnutie tohto cieľa firma spustila „ofenzívu“ v Severnej Amerike a zároveň sa snaží využiť všetky príležitosti, ktoré jej ponúka ázijský trh.

Stellantis je zatiaľ lídrom vo výrobe ľahkých úžitkových vozidiel v Európe. Jeho podiel na tomto trhu dosiahol vlani viac než 30 %. Celosvetovo patrí do prvej trojky najväčších producentov ľahkých úžitkových vozidiel spolu s terajšou jednotkou americkým Fordom a japonskou Toyotou.V roku 2023 predala spoločnosť Stellantis celosvetovo 1,8 milióna ľahkých úžitkových vozidiel. Oproti roku 2022 sa tak predaj zvýšil o 12,5 %.