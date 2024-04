Prvý elektromobil od Xiaomi spôsobil rozruch: Ľudia zaplatili zálohy, na auto si počkajú mesiace! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (12) Nový elektromobil Xiaomi SU7. Foto: Xiaomi

Spoločnosť Xiaomi sa doteraz orientovala predovšetkým na mobilné telefóny a výrobky smart domácnosti. Teraz sa rozhodla vstúpiť na automobilový trh a predstavila svoj prvý elektromobil. Určite nepočítala s tým, čo sa stane.

Čínsky výrobca smartfónov Xiaomi už pred pár mesiacmi predstavil svoj prvý elektromobil Xiaomi SU7. Ten sa od minulého týždňa začal aj predávať, zatiaľ ale len na čínskom trhu. Ako informuje portál Insideevs, proces predobjednávok spôsobil hotový rozruch. Počas prvých 4 minút od otvorenia objednávkového formulára si toto vozidlo predobjednalo desaťtisíc ľudí. Celkovo sa počet objednávok vyšplhal nad 100-tisíc. A to všetko približne za jeden deň.

Aj keď ide o prvé elektrické auto tejto spoločnosti, ľudia oň majú záujem rovno z dvoch hlavných dôvodov. V porovnaní s konkurenčnou Tesla Model 3 ponúka väčší dojazd a zároveň nižšiu cenu. Tento elektromobil je v Číne lacnejší približne o 4000 eur. Kým základný model sa v Číne predáva od necelých 28-tisíc eur, cena Tesly Model 3 sa šplhá k 32-tisícom eur.

Čo sa týka dojazdu, Tesla Model 3 uvádza odhad 341 míľ (cca 548 km) na jedno nabitie. Xiaomi SU7 je v tomto naozaj bezkonkurenčné. V závislosti od verzie elektromobilu ponúka dojazd podľa čínskej normy od 700 do 830 kilometrov.

Na autá Xiaomi SU7 si ľudia počkajú dlhé mesiace

Napriek tomu, že ľudia počas predobjednávky zaplatili zálohu vo výške 5000 jüanov (cca 641 eur), vozidla sa tak skoro nedočkajú. Niektorí si budú musieť počkať až do budúceho roka. Prvé dodávky by síce mali začať už koncom tohto mesiaca, no najdrahší model SU7 Max má dodaciu lehotu 27 až 30 týždňov. Jeho cena je pritom 299 900 jüanov, čo je necelých 38 500 eur.

Cena základnej verzie SU7 Standard začína na 215 900 jüanov (cca 27 700 eur) a Xiaomi SU7 Pro je dostupné od 245 000 jüanov (cca 31 500 eur). Obe verzie majú dobu dodania 18 až 21 týždňov.

Okrem vyššieho dojazdu sa SU7 pýši aj väčším počtom obrazoviek vo vnútri, heads-up displejom a luxusnejším interiérom s technológiami, ktoré sa integrujú so spotrebiteľskými produktmi Xiaomi.

Elektromobily značky Xiaomi bude vyrábať čínska spoločnosť BAIC v novej továrni v Pekingu. Jej počiatočná výrobná kapacita je 150-tisíc vozidiel ročne, no v druhej fáze by sa mal objem zdvojnásobiť na 300-tisíc áut ročne.