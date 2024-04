Nemecký inžinier a priemyselník Carl Benz stál pri zrode automobilu

Foto: pixabay.com/DarkoStojanovic

Nemecký konštruktér Carl Benz, ktorý zomrel 4. apríla 1929 vo veku 84 rokov, je považovaný za vynálezcu prvého skutočného automobilu. Za ten je dodnes považovaná jeho trojkolka, ktorej prvý exemplár dokončil v októbri 1885 a v januári nasledujúceho roku na ňu získal patent. Na rozdiel od ostatných vynálezcov totiž Benz nestvoril čosi ako kočík doplnený motorom, ale úplne nový, ním samým kompletne navrhnutý voz. Štyri roky po trojkolke, ktorej sa predalo niekoľko desiatok kusov, prišiel Benz s vozidlom na štyroch kolesách – pre trojkolesový variant sa bol rozhodol preto, lebo mal problémy s konštrukciou riaditeľnej prednej nápravy.

O zostrojenie samohybu poháňaného spaľovacím motorom sa už pred Benzom pokúšali viacerí iní konštruktéri. Ich viac či menej vydarené výtvory však zakaždým vychádzali z klasického koča, na ktorý bola „narúbaná“ pohonná jednotka. Svoju trojkolku s rúrkovým rámom a vysokými, drôtmi vyplienenými kolesami začal Benz stavať v roku 1885. Na jej pohon slúžil štvortaktný jednovalec vlastnej konštrukcie, ktorý našiel miesto pod sedadlom vodiča. Medzi zadnými kolesami bol umiestnený mohutný zotrvačník, ktorý udržiaval motor v chode a prostredníctvom ktorého sa vozidlo tiež štartovalo. Nad odpruženou zadnou nápravou sa nachádzali aj ďalšie súčasti, ako odparovací karburátor či otvorené chladenie.

Vozidlá Mercedes Benz. Foto: pixabay.com/RichardMc

Aby si poistil plody svojej práce, požiadal Carl Benz v januári 1886 o udelenie cisárskeho patentu. Listina s číslom 37435 mu bola vydaná ešte začiatkom novembra toho istého roku. V tom čase už mala trojkolka za sebou prvú verejnú jazdu. Pferdlose Wagen, teda doslova „vozidlo bez koní“, sa zvedavému obecenstvu predviedlo 3. júla 1886 v Mannheime, kde sídlila jeho spoločnosť Benz & Cie. Benz svoj voz aj naďalej vylepšoval a ponúkal ho zákazníkom z radov hnuteľných fanúšikov techniky. Spočiatku išlo však skôr o kuriozitu, než o skutočný dopravný prostriedok.

Benzova manželka Bertha podnikla s vozidlom cestu z Mannheimu do Pforzheimu

Že sa trojkolka hodí na cestovanie na dlhšie vzdialenosti preukázala až v roku 1888 Benzova manželka Bertha, ktorá si údajne bez vedomia svojho manžela jedno z vozidiel zapožičala a podnikla s ním cestu z Mannheimu do Pforzheimu. Pre Berthu mohol byť tento úspech zaslúženým zadosťučinením, pretože na manželovo predchádzajúce nie príliš úspešné podnikanie padla veľká časť jej vena. V roku 1894 začala Benzova manufaktúra ponúkať zákazníkom štvorkolesový model s označením Velo. So zhruba 1200 vyrobenými kusmi išlo o historicky prvý voz, ktorý by s ohľadom na vtedajšie pomery zniesol prívlastok „sériový“.

Úspech povzbudil Carla Benza k založeniu vlastnej fabriky v neďalekom Ladenburgu, kde sa spolu so svojimi synmi začal výrobe áut venovať naplno. Láska k autám vydržala Benzovi až do jeho smrti. Ak sa dnes povie Benz, ako ozvena sa mnohým ľuďom ozve slovo Mercedes. Slávna značka sa zrodila v roku 1926, keď sa spoločnosť Benz & Cie. spojila s firmou potomkov ďalšieho priekopníka Gottlieba Daimlera. Tá názov Mercedes dávala svojim vozidlám od začiatku 20. storočia, a to na podnet rakúskeho obchodníka Emila Jellineka, ktorý patril k Daimlerovým prvým zákazníkom a tiež predajcom. Pôvod názvu bol jednoduchý, Mercedes bolo meno Jellinekovej milovanej dcéry.