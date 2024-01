Európska komisia podozrieva výrobcu pneumatík z cenového kartelu

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Goh Rhy Yan

Zástupcovia Európskej komisie (EK) vykonali razie u výrobcov pneumatík vo viacerých krajinách Európskej únie. Majú obavy, že by sa firmy v rámci kartelu mohli dohodnúť na cenách. Komisia, ktorá funguje zároveň ako protimonopolný orgán EÚ, to v utorok uviedla v tlačovej správe. Krajina ani názvy firiem zatiaľ nemenovala.

„Výrobky, ktorých sa kontroly týkajú, sú nové náhradné pneumatiky pre osobné automobily, dodávky, nákladné autá a autobusy predávané v Európskom hospodárskom priestore,“ uviedla komisia, ktorá má ako unijná exekutíva rozsiahle právomoci. Komisia má obavy, že kontrolované spoločnosti koordinovali ceny, a to aj prostredníctvom verejnej komunikácie.

Razie sú predbežným vyšetrovacím krokom pri podozrení na praktiky, ktoré by mohli narušiť hospodársku súťaž. V tejto fáze to neznamená, že sa firmy takéhoto konania naozaj dopustili, to má preveriť až začaté skúmanie. V prípade, že by kontrolované firmy boli uznané vinnými z porušenia protimonopolných pravidiel EÚ, hrozí im pokuta až do výšky desiatich percent ich ročného obratu v celom svete.

EK v posledných rokoch pokutovala takmer desiatku kartelov v automobilovom priemysle. Medzi pokutovanými boli dodávatelia automobilových ložísk, autosedačiek, brzdových systémov či kartel, ktorý obmedzoval konkurenciu v čistení emisií nových osobných áut s naftovým motorom, uviedla agentúra Reuters.