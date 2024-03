Čína podala na WTO sťažnosť na Spojené štáty: Vadí jej dotácia na elektromobily

Medzinárodná energetická agentúra predpokladá do roku 2030 desaťnásobný nárast počtu elektromobilov na cestách. Foto: unsplash.com/Michael Fousert

Čína podala na Svetovú obchodnú organizáciu (WTO) sťažnosť na Spojené štáty. Vadí jej americká dotácia na výrobu elektromobilov a požiadavka na regionálny pôvod dielov. Ten je totiž pre priznanie dotácií dôležitý. Oznámila to dnes čínska diplomatická misia pri WTO v Ženeve. Čína považuje americké dotácie za diskriminačné.

Čínske ministerstvo obchodu uviedlo, že Peking sa bude snažiť prostredníctvom WTO spor s Washingtonom najprv urovnať. Až potom by prišli na rad odvetné kroky, ktoré môžu byť napríklad v podobe colných poplatkov. O ich zavedenie by Čína musela požiadať WTO a tá by musela s požiadavkou súhlasiť.

Spojené štáty v roku 2022 začali uplatňovať zákon na znižovanie inflácie, ktorého cieľom je nielen zmierniť infláciu, ktorá bola v tom čase najvyššia za viac ako 40 rokov, ale tiež znížiť deficit federálnej vlády. Tieto opatrenia viedli podľa Pekingu k tomu, že boli z amerického trhu vylúčené vybrané produkty z Číny i ďalších krajín.Čína o vstupe do WTO rokovala zhruba 15 rokov, jej žiadosť bola schválená v roku 2001. Jej vstupom sa organizácia rozšírila o kľúčový svetový trh.