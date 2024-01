Učte sa od najlepších: The Money Guy vás naučia, ako sa starať o peniaze a zbohatnúť! (video)

Foto: youtube.com/@MoneyGuyShow

Dnes si predstavíme asi najlepších finančných poradcov, ktorí s vami zdieľajú svoje odskúšané rady, ako narábať s peniazmi.

Nedávno sme si predstavili Davea Ramseyho, dnes prišiel čas na The Money Guy Show a ich finančné poradie krokov (financial order of operations alebo FOO). Brian Preston a Bo Hanson pre vás pripravili návod, ako sa pohybovať vo vodách osobných financií. Pokiaľ ich budete počúvať a nasledovať ich manuál, zaručene s peniazmi v živote vyhráte.

Finančné poradie krokov od Money Guya má deväť bodov a na každý ďalší by ste mali prejsť až potom, čo ste naplnili ten predchádzajúci. Kým sa dostanete na posledný, budú z vás boháči a finančnú gramotnosť a disciplínu budete mať dokonale v krvi. Návod máte, zvyšok je na vás.

Krok č. 1 – Pokrytá spoluúčasť

Cieľom prvého kroku je udržať váš finančný život mimo priekopy. Mesačné poistné platby nie sú všetko, väčšina poistných produktov vyžaduje aj spoluúčasť poistenca z vlastného vrecka. Máte poistku na auto alebo dom? Výborne! V prípade, že sa niečo zlé stane, ale potrebujete aj hotovosť, ktorá pokryje vašu spoluúčasť aspoň do výšky, keď nastúpi poistné plnenie od poisťovne.

Brian Preston a Bo Hanson odporúčajú mať v hotovosti aspoň toľko prostriedkov, koľko vám umožní pokryť najvyššiu čiastku z možných poistných spoluúčastí. Môže ísť o niekoľko stoviek až pár tisíc, závisí na poistení. Pokiaľ tento bod spĺňate, môžete spokojne prejsť na ďalší a začať budovať majetok.

Krok č. 2 – Príspevok zamestnávateľa

Ide o peniaze zadarmo. Pokiaľ zamestnávateľ dáva možnosť, že vám bude prispievať na dôchodkové sporenie, vždy to využite naplno! V slovenských podmienkach pôjde najmä o príspevky do tretieho piliera. Aj niekoľko desiatok eur mesačne vám môže zásadne zvýšiť príjem na dôchodku. Pokiaľ máte dvadsať rokov, jedno euro investované na burze sa môže v čase vášho odchodu do dôchodku premeniť až na 88 eur!

Nie každá firma podobný benefit poskytuje, ale ak áno, musíte ho využiť. Pokiaľ máte možnosť, že vám firma dorovná napríklad sto eur vašich príspevkov rovnako stovkou, máte zaručený výnos sto percent. Žiadna iná investícia vám nič podobné nedokáže poskytnúť.

Krok č. 3 – Splaťte vysoko úročené dlhy

Až keď máte pokrytú spoluúčasť a na maximum využívate benefity sporenia na dôchodok od zamestnávateľa, môžete sa pustiť do sekania dlhov. V treťom kroku treba splatiť kreditku, spotrebáky a akékoľvek iné dlhy s vysokým úrokom. Tento krok môže zabrať nejaký čas, preto je dôležité zatiaľ investovať aspoň dorovnávaním príspevkov zamestnávateľa do dôchodkových fondov podľa druhého kroku.

Krok č. 4 – Núdzová rezerva

V prvom kroku ste usporili aspoň toľko peňazí, aby ste získali poistné plnenie od poisťovní, v tom štvrtom sa železná rezerva poriadne rozšíri. Money Guy odporúča aspoň 3 až 6 mesiacov výdavkov uložených bokom, ideálne v dlhopisoch, investíciách peňažného trhu alebo aspoň na sporiacom účte, odkiaľ ich viete kedykoľvek vytiahnuť. Tieto peniaze vám umožnia preklenúť ťažké obdobie, napríklad stratu práce, dlhodobú PN-ku či pokazené auto. Akonáhle máte železnú rezervu, môžete prejsť na ten najdôležitejší zo všetkých krokov.

Kroky č. 5 a č. 6 – Investujte na dôchodok

Právo Spojených štátov poskytuje viacero možností, ako veľmi výhodne investovať na dôchodok (napríklad prostredníctvom IRA, Roth IRA, HSA či 401k). Na Slovensku po štyridsiatich rokoch socializmu štát robí všetko preto, aby ste neinvestovali a zostali plne závislí na jeho prvom pilieri a sociálnych dávkach. Vláda dnes otvorene hovorí o zmrzačení druhého piliera a je nepriateľsky nastavená aj voči tretiemu pilieru.

Na Slovensku tak máte menej možností ako v USA, ale predsa sme našli aspoň štyri:

1.) investovať do druhého piliera. Ten je dobre nastavený a má nízke poplatky, ale neustále hrozí riziko, že ho vláda zruší alebo zásadne pozmení.

2.) tretí pilier – donedávna asi jediná neštátna možnosť sporenia na dôchodok. Jeho nevýhodou je slabá výkonnosť a vysoké poplatky.

3.) PEPP – najmenej zlá z nedobrých možností. Reguluje ho Európska únia a slovenskí politici na peniaze v ňom nemôžu siahnuť a nemôžu ani zásadne zmeniť jeho fungovanie.

4.) Individuálne investičné účty – sporiť si dobrovoľne a úplne na vlastnú päsť bokom od oficiálnych dôchodkových schém.

Money Guy radí investovať do nízkonákladových pasívnych ETF fondov s čisto akciovou zložkou. Dave Ramsey odporúča investovať aspoň 15 percent hrubého príjmu. Podľa Briana Prestona a Bo Hansona sa však svet od Ramseyho čias zmenil a investovať na dôchodok 15 percent príjmu nemusí byť dosť. Odporúčajú preto v piatom a šiestom kroku odkladať aspoň 20 až 25 percent hrubého príjmu. Je to veľa, ale na dôchodku strávite s najväčšou pravdepodobnosťou dlhý čas a štát už dnes musí dotovať prvý pilier.

Krok č. 7 – Hyperakumulácia

Pokiaľ spĺňate všetky predchádzajúce body a investujete na dôchodok viac ako 20 až 25 percent vášho hrubého príjmu, tak vám gratulujeme! Ste na najlepšej ceste stať sa finančne nezávislými. Pokiaľ máte stále voľné prostriedky, dostávate sa do fázy hyperakumulácie. Tu môžete buď posielať viac do dôchodkových fondov, založiť si individuálne (nedôchodkové) investičné účty či investovať do nehnuteľností. Účelom tohto kroku je urýchliť váš proces budovania majetku. Ale nezabudnite, na krok 7 však môžete vstúpiť až potom, čo stále plníte predchádzajúcich šesť.

Krok č. 8 – Predplácanie budúcich výdavkov

Investovanie pre deti na vzdelanie alebo na iné veľké výdavky v budúcnosti. Ide až o predposledný krok a z veľmi dobrého dôvodu. „Vaše deti si na štúdium môžu zobrať študentskú pôžičku alebo hypotéku na dom, ale pôžičky na dôchodok neexistujú,“ hovorí Brian Preston. Nemôžete ohroziť vlastné živobytie na dôchodku predplácaním budúcich výdavkov pred tým, než máte zabezpečený dostatočný príjem na starobu. Nechcete predsa na starobu zostať svojím deťom na krku.

Krok č. 9 – Predčasné splácanie hypotéky

A nakoniec najpopulárnejší krok medzi Slovákmi. Money Guy aj Dave Ramsey sa zhodujú v tom, že predčasné splácanie hypotéky má okupovať posledné miesta na rebríčku priorít dobrého spravovania majetku. Pokiaľ splácate úver na bývanie predčasne, pripravujete sa o siedmy div sveta – zložené úročenie. Úroky vám počas rokov tvoria úroky a peniaze vám bez vášho prispenia zarábajú ďalšie peniaze.

Predčasne splácať bývanie tak treba až po tom, ako investujete aspoň 25 percent vášho príjmu a na dôchodkových účtoch máte dostatok prostriedkov. Pokiaľ ste počas rokov nahromadili veľký majetok, môžete sa predsa kedykoľvek rozhodnúť zvyšok úveru splatiť naraz. Na dôchodku však dom nemôžete predať – teda môžete, ale nebudete mať kde bývať. A to nie je práve ružová vyhliadka na jeseň života.