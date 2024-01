Učte sa od najlepších: Dave Ramsey vykrikuje a nadáva vám, jeho rady vás však dostanú za vodu! (video)

VIDEO Foto: ramseysolutions.com

Množstvo ľudí si na dôchodok nič neodkladá a nebuduje si majetok. Spoliehajú sa na výhru v lotérii alebo na pomoc štátu. Za takýto prístup by na vás najznámejší americký finančný poradca Dave Ramsey poriadne nakričal. Poďme sa spoločne pozrieť, čo naopak odporúča.

Niektoré metódy Dava Ramseyho sú zastarané a mnohé nie sú z matematického hľadiska pri budovaní majetku optimálne. Za posledných štyridsať rokov však excentrický Dave Ramsey urobil z množstva ľudí milionárov. Ako? Dal im návod, ako to dosiahnuť. Už pred štyrmi desaťročiami prišiel so siedmimi detskými krôčikmi (Baby steps), ktoré vám pomôžu dosiahnuť finančnú slobodu. Poďme sa na ne spoločne pozrieť zblízka.

Detský krôčik číslo 1: Nasporte si 1000 eur na začiatočnú rezervu

Tisíc eur sa môže zdať ako veľká suma, v skutočnosti však ide o úplné minimum, bez ktorého sa pri budovaní majetku ďalej nepohnete. Úlohou týchto tisíc eur je poskytovať rezervu na nečakané výdavky. Pokazí sa vám auto? Treba zaplatiť poistku? Presne na tieto udalosti je tu úvodná tisícka.

Jej kľúčovou úlohou je zabrániť vám, aby ste sa kvôli malým sumám dostali do ďalších dlhov. Treba ju odložiť na samostatný účet niekam bokom, aby bola jasne oddelená od ostatných prostriedkov a aby ste si k nej sťažili prístup a neminuli ju na bežné výdavky. Pokiaľ ste nasporili tisíc eur, prvý detský krôčik je tak úspešne za vami a môžete prejsť na ďalší.

Detský krôčik číslo 2: Splaťte všetky dlhy (okrem hypotéky) metódou snehovej gule

Máte spotrebáky, lízing či dlh na kreditke? Zbavte sa ich! Podľa Dava si máte v prvom rade spraviť súpis všetkých dlhov, aby ste vôbec vedeli, čo a komu dlžíte. Následne ich zoraďte od najmenšieho k najväčšiemu. Na všetkých dlhoch okrem toho najmenšieho splácajte iba minimálne splátky. Na ten naopak zaútočte plnou silou! Splácajte ho vo veľkom a zbavte sa ho čo najskôr.

Akonáhle bude najmenší dlh splatený, môžete rovnakým spôsobom začať splácať druhý najmenší a tak ďalej. V tomto kroku stále neriešite hypotéku. Dlh za bývanie zatiaľ splácate minimálnymi splátkami a čo najpomalším tempom. Táto metóda sa nazýva snehová guľa a po čase by sa vám tak malo podariť zbaviť sa všetkých dlhov okrem hypotéky. Kľúčom pri splácaní dlhov je samozrejme to, že nesmiete tvoriť ďalšie!

Detský krôčik číslo 3: Usporte 3 až 6 mesačných výdavkov v plne zafinancovanom, rezervnom fonde

Na účte máte bokom odloženú tisícku a nemáte krátkodobé dlhy? Výborne, môžete prejsť na tretí detský krôčik! Nespomaľujte, peniaze, ktoré ste doteraz používali na splácanie dlhov, môžete presmerovať na čo najrýchlejšie vytvorenie väčšej rezervy. Vypočítajte si, koľko približne mesačne míňate, a vynásobte túto sumu tromi až šiestimi. Peniaze odložte podobne ako v kroku 1. bokom, prípade ich môžete zainvestovať do hotovostných alebo dlhopisových fondov.

Ani tieto peniaze však nie sú na bežné míňanie! Majú jasne určený účel – udržať vás nad vodou v prípade náhlej straty zamestnania alebo nečakaného väčšieho výdavku. Ak budete mať naplnený rezervný fond a prídete o prácu, máte peniaze na minimálne šesť mesiacov pohodlného života. To by vám malo poskytnúť dosť času nájsť si nové zamestnanie aj počas prípadnej krízy.

Detský krôčik číslo 4: Investujte aspoň 15 percent príjmu domácnosti do akciových fondov

Budovať majetok začínate skutočne až v štvrtom detskom krôčiku. Ako hovorí Dave, až teraz sa môžete prestať sústreďovať na splácanie dlhov a pripravovať sa na nečakané udalosti a môžete sa začať pozerať do budúcnosti. Základný princíp je jasný: každý mesiac si z výplaty treba odložiť aspoň 15 percent v hrubom. Zarábate 1 500 eur v hrubom? Do akciových dôchodkových fondov musí putovať aspoň 225 eur každý mesiac. Pokiaľ manželka alebo manžel rovnako zarábajú 1 500 eur v hrubom, celková mesačná čiastka, ktorá putuje na burzu, musí byť minimálne 450 eur.

„Viete, aký je problém s vašimi investíciami? Že žiadne nemáte!“

Dave Ramsey

Tieto peniaze vás majú zachrániť pred živorením v starobe a sú jednoznačne najdôležitejšou súčasťou cesty budovania majetku. Už o pár rokov nebude môcť štát vyplácať také dôchodky ako dnes. Úprimná otázka: zdajú sa vám tie dnešné dostatočné na dôstojný život v starobe? Väčšina expertov na osobné financie odporúča investovať na dôchodok viac ako 15 percent, často až 25 percent hrubého príjmu domácnosti. Investovať iba 15 percent totiž môže znamenať, že pri odchode do dôchodku nebudete mať dostatočný majetok.

Keďže ide o peniaze, ktoré budete potrebovať až o niekoľko desaťročí, investovať treba do akciových fondov. Dave odporúča vybrať si „tie najlepšie“ podielové fondy, ktoré porážajú trh. Nájsť však také je takmer nemožné. Iní experti odporúčajú radšej zvoliť nízkonákladové indexové ETF s čisto akciovou zložkou.

Detský krôčik číslo 5: Sporte na vysokoškolské vzdelanie vašich detí

V piatom kroku máte drvivú väčšinu ťažkých rozhodnutí za sebou a šetrenie a investovanie už máte v krvi. Máte totiž dostatočnú rezervu na pol roka, splatené všetky dlhy okrem hypotéky a už niekoľko rokov každý mesiac investujete viac ako 15 percent hrubého príjmu domácnosti (teda 15 percent z vašich príjmov a 15 percent z príjmov vašej polovičky) do akciových fondov. V piatom kroku ste s financiami už fakticky vyhrali a teraz môžete myslieť aj na ostatných.

Náklady na vzdelanie budú iba rásť a pokiaľ vaše budúce deti nebudú zaťažené študentskými pôžičkami, výrazne im uľahčíte štart do života. Bohužiaľ, slovenské právo neponúka príliš veľa možností na daňovo oslobodené investovanie so špecifickým cieľom investovať vyslovene na zabezpečenie vzdelania vašich detí. Budete im preto musieť otvoriť tradičné investičné účty. Dnes je typické ročné školné okolo dvoch až troch tisíc ročne, ale v niektorých prípadoch sa môže vyšplhať až na 5-tisíc eur. O desať rokov bude táto suma s najväčšou pravdepodobnosťou oveľa vyššia. Opäť treba zvoliť fondy s vysokým podielom akciovej zložky, nech sa môže zložené úročenie naplno prejaviť.

Predposledný Detský krôčik číslo 6: Splaťte hypotéku skôr

Nie nadarmo ide o predposledný krôčik na ceste k dosiahnutiu finančnej nezávislosti. Pokiaľ namiesto investovania predčasne splácate byt, zložené úročenie, zvané aj siedmy div sveta, nemôže vykonávať svoje zázraky. Aj Dave Ramsey zdôrazňuje, že najprv treba nechať peniaze zarábať úroky z úrokov a poskytnúť im dostatočný čas a prísun nových prostriedkov. Iba tak sa môžu na burze zhodnocovať naprieč dekádami.

Predčasne splácať hypotéku odporúča iba v prípade, že napĺňate všetky predchádzajúce kroky a aj napriek tomu vám zostávajú voľné prostriedky. Teda máte aspoň tisíc eur, žiadne iné dlhy, rezervný fond, investujete aspoň 15 percent príjmu a vaše deti sú finančne pripravené na vysokú školu. Pokiaľ niektorý z predchádzajúcich bodov nespĺňate, zhlboka sa nadýchnite a vráťte sa na správnu cestu. Kým nesplníte všetky predchádzajúce kroky, splácajte iba minimálnu splátku hypotéky.

Preskočenie akéhokoľvek z predchádzajúcich bodov môže byť lákavé, ale nerobte to! Nemať žiadne investície alebo tvoriť dlhy kvôli predčasnému splateniu nehnuteľnosti vás odkloní z cesty a vaša púť za vytvorením majetku stroskotá. Predčasne splácať hypotéku si tak podľa Dava môžete dovoliť až takmer na úplnom konci vašej finančnej púte. Predčasne splatená hypotéka vás na dôchodku nevytrhne z biedy – na rozdiel od investičného portfólia plného nasporených prostriedkov.

Posledný Detský krôčik číslo 7: Budujte majetok a dávajte

Posledný krok je najväčšia zábava. Nemáte nijaké dlhy (možno okrem hypotéky) a môžete tak bezstarostne budovať majetok. Dave odporúča investovať do „výborných“ podielových fondov, my by sme odporúčali zvoliť radšej variant nízkonákladových ETF fondov. Bez dlhov môžete investovať každý mesiac oveľa viac ako minimálnych 15 percent a počas rokov sledovať, ako váš majetok rastie. Či ho rozdáte ešte počas života alebo odovzdáte ako dedičstvo svojím deťom, je čisto na vás. K tomuto poslednému kroku sa však nikdy nedopracujete, pokiaľ odfláknete predchádzajúce kroky. Nezabudnite preto splatiť dlhy, vybudovať rezervu a poctivo každý mesiac z výplaty investovať.

