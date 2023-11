Tristo eur pre každého dôchodcu je definitívne realitou! Poslanci odsúhlasili potrebné zmeny

Aktualizované Poslanci NR SR. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Mimoriadny príspevok pre všetkých dôchodcov v sume 300 eur sa definitívne stane realitou. Poslanci v parlamente odsúhlasili návrh ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, na základe ktorého bude vyplatený už v decembri. Príslušnú novelu ešte dostane na podpis prezidentka Zuzana Čaputová.

Seniori a ostatní dôchodcovia sa do konca roka môžu tešiť okrem aktuálneho trinásteho dôchodku na ďalší, tentokrát jednorazový príspevok. Podľa vyjadrení ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša má byť akousi kompenzáciou za to, že sa tento rok nepodarí vyplatiť plnohodnotný trinásty dôchodok v sume priemerného dôchodku. Ten sa má stať realitou až od budúceho roka, spolu s radikálnymi zmenami v rodičovskom dôchodku.

Suma mimoriadneho príspevku bude nakoniec vyššia. Hoci pôvodne sa hovorilo o 150 eurách, napokon je to dvojnásobok, teda 300 eur. Minister Tomáš spolu s predsedom parlamentu a Hlasu-SD Petrom Pellegrinim totiž v utorok krátko pred rokovaním o návrhu v parlamente vyhlásili, že po vzájomných diskusiách „trochu potriasli ministrom financií“ a našli pre dôchodcov ďalších 220 miliónov eur.

Poslanci novelu prerokovali v expresnom režime, aby sa mimoriadne príspevky stihli vyplatiť ešte v tomto roku. Zaujímavosťou je, že návrh napokon podporilo až 96 poslancov zo 135 hlasujúcich. Okrem koaličných poslancov zo Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS totiž hlasovala za aj väčšina poslancov z Hnutia Slovensko a taktiež viacerí poslanci z klubu KDH. Mimoriadny príspevok pre dôchodcov tak napokon parlamentom prešiel širokou podporou a stane sa definitívne realitou. Kto teda mimoriadny príspevok dostane? Bude potrebné o niečo žiadať? Kedy bude vyplácaný?

Koľko a kto dostane?

Jednorazový mimoriadny príspevok je podľa ministerstva práce iba jednoduchým klonom aktuálne vyplácaného trinásteho dôchodku. Rozdielna je iba suma a mesiac, kedy bude vyplácaný. Kým pri aktuálnom trinástom dôchodku je suma diferencovaná podľa výšky dôchodku od 50 do 300 eur (konkrétnu výšku trinásteho dôchodku si môžete vypočítať vďaka tejto pomôcke), pri jednorazovom príspevku to bude jednotne 300 eur pre všetkých dôchodcov bez rozdielu. Vo finále tak dôchodcovia dostanú do konca roka celkovo dodatočných 350 až 600 eur v závislosti od výšky aktuálneho trinásteho dôchodku.

Keďže v prípade mimoriadneho príspevku ide o spomínaný klon aktuálneho trinásteho dôchodku, rovnako ho dostanú všetci tí dôchodcovia, ktorí dostávajú momentálne aj trinásty dôchodok. Príjemcami jednorazového príspevku tak budú všetci poberatelia starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov, sociálnych dôchodkov a pozostalostných dôchodkov. Celkový počet dotknutých osôb sa predpokladá na úrovní 1,46 milióna poberateľov dôchodkových dávok.

Kedy a ako príspevok vyplatia?

Termín vyplácania mimoriadneho príspevku je stanovený na december tohto roka. Sociálna poisťovňa ho teda bude všetkým spomenutým dôchodcom vyplácať rovnako, ako aktuálne trinásty dôchodok, iba o mesiac neskôr. Podmienkou je nárok dôchodcu na výplatu dôchodku v decembri 2023.

Ste spokojní s finálnou verziou schválenej podpory pre seniorov? Áno Nie Odoslať odpoveď

Sociálna poisťovňa vyplatí mimoriadny decembrový príspevok rovnako ako trinásty dôchodok automaticky bez žiadosti, tentokrát však v deň výplatného termínu v decembri 2023, ak je dôchodok v Slovenskej republike poukazovaný v hotovosti na pošte, na účet v banke alebo hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb.

Koľko to bude stáť?

Mimoriadny jednorazový príspevok všetkým dôchodcom bude financovaný v rámci rozpočtu verejnej správy prostredníctvom transferu kapitoly ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Sociálnej poisťovni, ktorá bude príspevok seniorom vyplácať. Nový príspevok sa tak zavádza na úkor zvyšovania výdavkov.

Celkový vplyv mimoriadneho príspevku na rozpočet verejnej správy by mal byť negatívny v sume zhruba 440 miliónov eur. Z toho takmer 600-tisíc eur predstavujú dodatočné administratívne náklady Sociálnej poisťovne, ktoré jej z výplaty nového jednorazového príspevku vyplývajú.