Tomáš: Mimoriadnym príspevkom chránime ústavné práva dôchodcov

Minister práce Erik Tomáš. Foto: TASR

Dôvody na skrátené legislatívne konanie o mimoriadnom príspevku dôchodcom môžu byť na hrane, vláde však ide o ochranu ústavného práva na primerané zabezpečenie dôchodcov v starobe. Vyhlásil to v utorok v rámci záverečného slova k návrhu na skrátené konanie o vládnej novele zákona o 13. dôchodku v Národnej rade (NR) SR minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).

Opoziční poslanci v rozprave k návrhu opakovane upozorňovali, že nie je dôvod na jeho prerokovanie v skrátenom konaní. Vládna koalícia tak podľa nich porušuje zákon. Poslanci z hnutia Slovensko zase opakovane kritizovali, že vláda neplní predvolebné sľuby a nezavedie plnohodnotný 13. dôchodok už tento rok.

„Netajíme sa tým, že chceme ten výsledok doručiť čím skôr. Chceme, aby naozaj každý jeden poberateľ dôchodku dostal 300 eur ešte pred Vianocami,“ zdôraznil Tomáš. Týmto spôsobom sa má podľa neho napraviť nespravodlivosť, ktorú spôsobila predchádzajúca vláda, keď ešte v roku 2020 zrušila plnohodnotný 13. dôchodok a nahradila ho nižšou sociálnou dávkou. Dôchodcov takto podľa ministra obrala o 1,5 miliardy eur.

Opozícia kritikou postupu novej vlády nenaruší jej dobrý vzťah so seniormi, vyhlásil minister práce. „Ak si myslíte, že ich teraz proti nám poštvete, že tento vzťah nie je pevný, no tak to sa hlboko mýlite. Pretože keby nebolo opozície, tak naozaj tí dôchodcovia počas vášho vládnutia živoria,“ upozornil Tomáš. Pripomenul mimoriadnu valorizáciu dôchodkov či rozmrazenie minimálnych dôchodkov v tomto roku, čo bola iniciatíva strany Hlas-SD. „A teraz ešte k tomu vášmu malému trinástemu dôchodku dávame 300 eur. No tak to fakt niečo zlé robíme,“ dodal minister.