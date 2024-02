Takmer 30 % poľských firiem sa chce zúčastniť na obnove Ukrajiny

Foto: unsplash.com/Yehor Milohrodskyi

Takmer 30 % poľských firiem má záujem zúčastniť sa po skončení vojny na obnove Ukrajiny. Poukázal na to najnovší prieskum Poľského ekonomického inštitútu (PIE).

Prieskum PIE ukázal, že záujem o účasť na obnove Ukrajiny prejavilo 27 % poľských firiem. Väčšinou ide o veľké a stredne veľké podniky, ktoré z celkového počtu záujemcov predstavujú zhruba 63 %.

Približne tretinu z firiem, ktoré prejavili záujem, tvoria firmy v stavebnom sektore. Ďalších 32 % firiem je z výrobnej oblasti a 27 % z oblasti dopravy a logistiky. Očakáva sa, že najviac financií na obnovu Ukrajiny pôjde do bytovej výstavby, následne do obnovy dopravnej infraštruktúry a nakoniec do podpory obchodu a priemyslu.

Geografická blízkosť

Náklady na obnovu Ukrajiny sa odhadujú na 486 miliárd USD (449,63 miliardy eur), PIE však dodal, že vzhľadom na pokračovanie vojny sa odhadovaná suma neustále zvyšuje. Poľské firmy budú môcť podľa inštitútu využiť geografickú blízkosť, ako aj fakt, že mnohé zostali v krajine aj po ruskej invázii vo februári 2022. To ich bude v porovnaní s firmami z iných štátov zvýhodňovať.