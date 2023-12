Summit sa zatiaľ nezhodol na rozpočte: Rieši otázku rozhovorov o vstupe s Ukrajinou

Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: SITA/AP

Prezidenti a premiéri členských krajín EÚ začali na summite v Bruseli diskusiu o kľúčovom spornom bode svojej decembrovej schôdzky, ktorým je ďalšie rozširovanie únie, vyplýva to z diplomatických informácií. V otázke začatia prístupových rozhovorov s Ukrajinou, ktorá sa už viac ako rok bráni ruskej agresii, je potrebná jednomyseľná dohoda zástupcov všetkých krajín únie a maďarský premiér Viktor Orbán ani krátko pred začiatkom dnešného rokovania svoj jasne odmietavý postoj nezmenil.

Zástupcovia štátov únie už v rokovacej sále summitu predstavili svoje pohľady na navrhnuté zmeny viacročného finančného rámca EÚ, teda unijného rozpočtu na roky 2021 až 2027. Zhodu ani v tejto otázke ale bezprostredne nenašli, niektoré štáty by totiž chceli do revízie dodať určité príspevky navyše, iné by chceli naopak viac šetriť a tiež tu šéf maďarskej vlády Orbán zopakoval svoju pozíciu, že peniaze na dlhodobú pomoc Ukrajine by sa mali brať z inokade, vyplýva to z diplomatických Zdrojov ČTK.

Úprava dlhodobého rozpočtu Únie bola prvým bodom na programe summitu. S návrhom na jeho zvýšenie prišla Európska komisia na konci júna. „Žijeme v úplne inom svete ako v roku 2020, keď bol viacročný rozpočet vyjednávaný,“ upozornila vtedy šéfka EK Ursula von der Leyenová s odvolaním sa na dopady ruskej agresie na Ukrajine a súvisiacu ekonomickú krízu.

Európska komisia pôvodne požadovala navyše 66 miliárd eur

Európska komisia pôvodne požadovala navyše 66 miliárd eur, podľa posledného návrhu, ktorý má ČTK k dispozícii, sa táto suma znížila na 22,5 miliardy eur, teda na tretinu. Aj to je však pre niektoré členské štáty EÚ stále priveľa. Navrhujú preto len 17 miliárd eur, ktoré budú celé určená pre Ukrajinu a zvyšné peniaze, teda 5,5 miliardy, potrebné na migráciu či sýrskych utečencov, by boli získané v iných položkách rozpočtu. Zvyšných 33 miliárd, o ktorých sa vždy hovorilo, si EÚ požičia na finančných trhoch, aby tak teda spolu Kyjev získal potrebných 50 miliárd.

Baltské štáty však žiadajú, aby bolo v rámci revízie rozpočtu určených viac peňazí aj na takzvanú vojenskú mobilitu, teda schopnosť ľahko a rýchlo presúvať vojenský materiál a personál v celej Európe. Vec musí byť schválená jednomyseľne a túto zhodu sa zatiaľ nepodarilo nájsť. Unijní lídri práve preto prešli na inú tému a k rozpočtu sa majú ešte vrátiť.

Pre Česko je podľa diplomatických zdrojov hlavne dôležité, aby sa podarilo dať dokopy peniaze pre Ukrajinu a aby sa neškrtalo v kohéznych fondoch a v oblasti poľnohospodárskej politiky.