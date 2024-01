Skupina BRICS sa rozrastá o päť krajín z Afriky a Blízkeho východu

Ilustračné foto. Foto:TASR/AP

Skupina rozvíjajúcich sa krajín BRICS sa od pondelka rozrastá o päť nových členských štátov z Afriky a Blízkeho východu. Počet členov skupiny sa tak zdvojnásobí na desať štátov. Popri súčasných členoch Indie, Číny, Juhoafrickej republiky, Ruska a Brazílie začínajú v BRICS pôsobiť aj Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Irán, Egypt a Etiópia. Pozvánku pre vstup do skupiny dostala aj Argentína, ktorá napokon členstvo odmietla.

Pätica nových členov dostala pozvánku do skupiny BRICS po augustovom summite. Podľa vyhlásenia vyslanca Južnej Afriky pri BRICS Anila Sooklala z konca decembra sa zástupcovia všetkých piatich krajín už zapojili do diplomatických rokovaní skupiny. To podľa diplomata ukazuje, že s členstvom v BRICS skutočne počítajú, píše agentúra Bloomberg.

Argentína, ktorá pozvánku do zoskupenia rovnako po augustovom summite dostala, napokon vstup odmietla. Bolo to jedno z prvých rozhodnutí nového ultraliberálneho prezidenta Javiera Mileia, ktorý sa chce viac orientovať na Spojené štáty. Milei niektorých členov BRICS, napríklad Čínu či Rusko, kritizoval za to, že nerešpektujú práva jednotlivcov.

O vstup do BRICS má záujem až 30 krajín

O vstup do skupiny BRICS má záujem až 30 krajín. Agentúre TASS to povedal na konci decembra ruský minister zahraničia Sergej Lavrov. Práve Rusko, ktoré sa po svojom útoku na Ukrajinu a následných západných sankciách snaží vo svete znižovať vplyv západných krajín, preberá predsedníctvo skupiny po Južnej Afrike a usporiada tento rok každoročný summit BRICS.

Rozšírením o päť štátov vplyv skupiny podľa nemeckej stanice Deutsche Welle stúpne. Skupina vznikla v roku 2009 a niektorí analytici v nej videli združenie štátov takzvaného globálneho Juhu. Niektoré krajiny ju vnímajú ako alternatívu zavedeným medzinárodným inštitúciám, kde majú silné slovo západné štáty. Pred rozšírením skupina združovala štáty, v ktorých žije na 40 percent svetového obyvateľstva. V krajinách, o ktoré sa združenie rozšírilo, žije zhruba 360 miliónov ľudí.