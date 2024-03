Šéfka Medzinárodného menového fondu vyzvala centrálne banky, aby nepodľahli politickým tlakom

Kristalina Georgievová Zdroj: TASR/Martin Baumann

Šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová upozornila, že centrálne banky čelia v tomto roku omnoho silnejším politickým tlakom na zníženie úrokových sadzieb. Dôvodom sú voľby v mnohých krajinách sveta. Ako však dodala, je nevyhnutné, aby si centrálne banky udržali svoju nezávislosť. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Zvyšuje sa tlak na redukciu úrokových sadzieb, a to aj vtedy, ak by ich zníženie malo byť predčasné. Je možné, že tento tlak sa môže ešte zvýšiť, keďže tento rok by zhruba polovica svetovej populácie mala ísť k voľbám,“ povedala šéfka MMF. „Rastie riziko zasahovania politikov do rozhodovania bánk a do obsadzovania pozícií v menových radách,“ dodala s tým, že je potrebné, aby centrálne banky takýmto tlakom odolávali.

V tomto smere poukázala na prieskum uskutočnený Medzinárodným menovým fondom v rokoch 2007 až 2021. Podľa tohto prieskumu centrálne banky s vysokou úrovňou nezávislosti boli omnoho úspešnejšie vo zvládaní inflácie než tie, do ktorých činnosti často zasahovala vláda.