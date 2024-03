Sberbank: Umelá inteligencia prispeje k rozhodnutiam o väčšine podnikových úverov

Foto: Twitter/Reuters

Najväčšia ruská banka Sberbank očakáva, že rozhodnutia o zhruba 60 % podnikových úverov poskytnutých v tomto roku prijme s použitím umelej inteligencie (AI). Oznámil to v utorok generálny riaditeľ spoločnosti German Gref.

Gref zaradil AI a digitálnu transformáciu do centra stratégie banky, keďže Rusko sa po sankciách v súvislosti s konfliktom na Ukrajine prispôsobuje životu bez západných technológií. Sberbank plánuje v rokoch 2024 až 2026 investovať do informačných technológií viac než 450 miliárd rubľov (4,5 miliardy eur) a očakáva, že zisk generovaný s prispením AI v tomto období dosiahne približne 800 miliárd RUB.

Rozhodnutia Sberbank o poskytovaní podnikových úverov sa v súčasnosti na 40 % uskutočňujú s prispením AI, povedal Gref. Do konca tohto roka by mal tento podiel podľa neho vzrásť na 60 % a do konca roka 2026 až na 80 %.

Banke sa darí znižovať závislosť od zahraničných dodávateľov informačných technológií, pokračoval Gref. Sberbank si vytvorila vlastný operačný systém a všetko počítačové vybavenie, ktoré používa, postupne nahrádza svojím, povedal.