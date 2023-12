Sága okolo rodičovského dôchodku pokračuje: SNS víta jeho zachovanie, chce však zmeny vo vyplácaní!

Na snímke podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR/Jaroslav Novák

Spôsob výplaty rodičovských dôchodkov v budúcom roku je stále nejasný. Po tom čo v sobotu premiér Robert Fico informoval, že koalícia sa na zachovaní rodičovských dôchodkov dohodla, v nedeľu už koaličná SNS avizovala, že navrhne zmeny v ich vyplácaní.

Radikálne zmeny v rodičovskom dôchodku mali byť od budúceho roka základným kameňom pri financovaní nového plného trinásteho dôchodku vo výške priemernej penzie za predchádzajúci rok. Tento zámer predstavený ministrom práce Erikom Tomášom však rýchlo narazil na odpor koaličnej SNS, ktorá sa postavila za zachovanie rodičovských dôchodkov. Koalícia tak stála pred otázkou, ako zabezpečiť financovanie nového plného 13. dôchodku a zároveň zachovať aj rodičovský dôchodok.

Premiér Robert Fico tento víkend v sobotu ohlásil, že našli riešenie. „Môžem potvrdiť, že v roku 2024 bude vyplatený ľuďom plný 13. dôchodok v tej kategórii, v ktorej sa nachádza daný dôchodca. Rovnako môžem povedať, že zostáva zachovaný aj tzv. rodičovský dôchodok,“ uviedol predseda vlády Robert Fico podľa TASR v Sobotných dialógoch RTVS.

Mesačne či jednorazovo?

Rodičovský dôchodok by pritom mal podľa jeho slov zostať v takej podobe, ako je v súčasnosti upravený v zákonodarstve. To znamená, že od nového roka by sa mal vyplácať na mesačnej báze.

„Môžem potvrdiť, že sme sa pri zostavovaní rozpočtu správali tak zodpovedne, že sú zdroje aj na vyplatenie tohto plnohodnotného rodičovského dôchodku,“ doplnil podľa TASR Fico. Nikto z ministrov mu zároveň neavizoval, že by mal záujem meniť legislatívu týkajúcu sa poukazovania 2 % dane z príjmu.

Dohodu o zachovaní rodičovského dôchodku v rovnakej podobe v nedeľu následne potvrdila aj SNS. Ako však podľa TASR v stanovisku dodáva strana, navrhne zmeny v jeho vyplácaní. Chce totiž, aby sa vyplácal jednorazovo a nezaťažoval tak účtovný systém Sociálnej poisťovne.

Ako by sa mal rodičovský dôchodok vyplácať? Mesačne Jednorazovo Odoslať odpoveď

„Rodičovský dôchodok je opatrenie, ktoré vytvára vzťah medzi rodičmi a deťmi. Bolo by veľkou politickou chybou, ak by sa rodičovský dôchodok zrušil. SNS verejne ďakuje svojim koaličným partnerom zo strán Hlas-SD a Smer-SD, že pochopili dôležitosť zachovania tohto inštitútu,“ uviedol podľa TASR predseda SNS Andrej Danko. Strana podporí aj avizované vyplatenie 13. dôchodku v celom rozsahu.

Detaily už čoskoro

V akej podobe budú už od začiatku budúceho roka dostávať dôchodcovia príspevky od svojich pracujúcich detí by malo byť známe už začiatkom budúceho týždňa. Podrobnejšie informácie by totiž mala vláda zverejniť už po jej pondelkovom zasadnutí, na ktorom sa majú schváliť príslušné legislatívne zmeny.