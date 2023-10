Projekt digitálneho eura prechádza do prípravnej fázy

Budova Európskej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: SITA/AP

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) sa v stredu rozhodla prejsť do prípravnej fázy projektu digitálneho eura. Stalo sa tak po dvojročnej výskumnej fáze, ktorá bola zameraná na posudzovanie koncepcie a distribúcie digitálneho eura. Cieľom prípravnej fázy je zabezpečiť základy pre vydanie digitálneho eura, vrátane finalizácie súboru pravidiel a výberu potenciálnych poskytovateľov, ktorí by vyvinuli príslušnú platformu a infraštruktúru. V stredu o tom informovala ECB.

Digitálne euro by predstavovalo digitálnu formu hotovosti, ktorá by mohla byť používaná pri všetkých digitálnych platbách v rámci eurozóny. Táto forma by bola bezplatná, dostupná online i offline a umožnila by okamžité vyrovnanie platieb v peniazoch centrálnej banky. Digitálne euro by sa mohlo používať na platby medzi jednotlivcami, na predajných miestach, v elektronickom obchodovaní či pri vládnych transakciách.

„Digitálne euro navrhujeme ako digitálnu formu hotovosti, ktorá sa dá bezplatne používať na všetky digitálne platby a ktorá spĺňa najvyššie štandardy ochrany súkromia. Používalo by sa popri fyzickej hotovosti, ktorá by bola aj naďalej k dispozícii, takže by nebol nikto vylúčený,“ uviedla prezidentka ECB Christine Lagardová. Súčasťou prípravnej fázy bude finalizácia súboru pravidiel digitálneho eura a výber poskytovateľov, ktorí by mohli vyvinúť platformu a infraštruktúru digitálneho eura.

Zahŕňať bude aj testy a experimenty s cieľom vyvinúť digitálne euro, ktoré spĺňa požiadavky Eurosystému i potreby používateľov, napríklad pokiaľ ide o funkčnosť, ochranu súkromia, finančnú inklúziu a vplyv na životné prostredie. Prípravná fáza sa začne 1. novembra tohto roka a bude predbežne trvať dva roky. Spustenie prípravnej fázy však neznamená prijatie rozhodnutia o vydaní digitálneho eura. Rada guvernérov to zváži po dokončení legislatívneho procesu Európskej únie (EÚ).

K službám digitálneho eura by používatelia mali prostredníctvom aplikácie a online rozhrania svojho poskytovateľa platobných služieb, alebo prostredníctvom aplikácie digitálneho eura od Eurosystému. Digitálne euro by bolo možné vymeniť za hotovosť a naopak. Výskumnú fázu Eurosystém spustil v októbri 2021 s cieľom posúdiť možnú koncepciu a modely distribúcie digitálneho eura.