Pri daňovom bonuse na dieťa pochybili tisíce daňovníkov: Môžu očakávať list od daniarov!

Foto: TASR

Takmer 6000 daňovníkov dostane v nadchádzajúcich dňoch listy, v ktorých ich finančná správa upozorní na nesprávne uplatnený daňový bonus na vyživované dieťa za rok 2022. V prípade nezrovnalostí majú do konca februára čas na podanie daňového priznania a zaplatenie vzniknutého rozdielu na dani z príjmov.

Finančná správa informuje, že najnovšími upozorneniami pokračuje v listových kampaniach zameraných na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností.

Daniari analýzou podaných daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb a ročných hlásení podaných zamestnávateľmi odhalili neoprávnené uplatňovanie daňových bonusov na vyživované deti. Ide pritom o 5900 daňovníkov a odhadovaná suma nesprávne uplatneného daňového bonusu je v hodnote 3,3 milióna eur.

Spomínané osoby dostanú v nasledujúcich dňoch listy s informáciou, že daňový bonus na vyživované dieťa za zdaňovacie obdobie 2022 si pravdepodobne uplatnili vo vyššej sume ako ustanovuje zákon.

Najneskôr do 29. februára tohto roka majú následne čas na to, aby podali daňové priznanie a zaplatili vzniknutý rozdiel na dani z príjmov.

Uplatňujete si na mesačnej alebo ročnej báze daňový bonus na dieťa? Áno Nie Odoslať odpoveď

Listy sú rozdelené do dvoch typov. Prvý je pre tých, ktorým daňový bonus vyplatil zamestnávateľ a podali daňové priznanie, pričom sumu vyplatenú zamestnávateľom v daňovom priznaní neuviedli. Druhý typ listu je určený pre tých rodičov – kedy si daňový bonus na to isté dieťa za to isté obdobie uplatnili dve osoby. List bude poslaný len jednému z dvojice.

„Finančná správa pripomína, že na uplatnenie daňového bonusu má právo len jeden z rodičov, a to ten, s ktorým žilo dieťa v spoločnej domácnosti a súčasne splnil aj ďalšie podmienky ustanovené zákonom,“ dodávajú daniari.

Rodič, ktorý si uplatnil daňový bonus neoprávnene, musí podať riadne alebo dodatočné daňové priznanie. Potrebné je ho podať osobne na príslušnom daňovom úrade, poštou na ľubovoľnej pobočke alebo elektronicky. E-formulár sa nachádza na portáli finančnej správy.

Daniari už majú dobré skúsenosti

Predchádzajúca listová akcia zameraná na uplatňovanie daňového bonusu na vyživované dieťa priniesla do štátneho rozpočtu 700-tisíc eur. Zaslanie listu v porovnaní s osobami, ktoré list nedostali, zvýšilo mieru reakcie o 31 percentuálnych bodov pri nesprávnom uplatnení jedným rodičom, resp. o 35 bodov pri uplatnení dvomi rodičmi.

„Cieľom finančnej správy je prostredníctvom tejto aktivity pôsobiť na daňovníkov aj preventívne. Finančná správa totiž eviduje aj prípady zneužívania vo forme deklarovania fiktívnych zamestnaneckých pomerov zo zahraničia a uplatňovania daňového bonusu na Slovensku,“ upozorňujú daniari.