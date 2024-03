Prekvapivé dáta: Ženy na Slovensku žijú výrazne dlhšie ako muži, zomierame však skôr ako iní Európania!

Ilustračné foto. Foto: pexels.com/ _mamadvali

Rozdielna dĺžka života medzi mužmi a ženami sa štatisticky potvrdzuje už dlhodobo. Najnovšie údaje Eurostatu však ukázali, o koľko by mali ženy na Slovensku žiť dlhšie ako muži. Podľa odhadov by to malo byť takmer sedem rokov. Stredná dĺžka života sa pritom v rámci Európskej únie predlžuje, a platí to aj pre Slovensko, kde sa v roku 2022 oproti predchádzajúcemu roku zvýšila na 77 rokov.

O priemernej dĺžke života, ktorá sa štatisticky odhaduje pre konkrétneho jedinca, hovorí ukazovateľ stredná dĺžka života. Tá sa v roku 2022 v Európskej únii podľa údajov Eurostatu zvýšila na 80,6 roka pri narodení, čo bolo o 0,5 roka viac ako v predchádzajúcom roku.

Lepšie na tom je v medziročnom porovnaní aj Slovensko. Stredná dĺžka života sa u nás zvýšila zo 74,6 roka v roku 2021 na 77 rokov v roku 2022. Do očakávaného veku dožitia v predchádzajúcich rokoch však výraznejšie zasiahla pandémia, počas ktorej aj krajiny Európy čelili mnohým úmrtiam, čo sa podpísalo aj pod vývoj tohto ukazovateľa.

“Za dve desaťročia od roku 2002 bola najvyššia hodnota v EÚ zaznamenaná v roku 2019, keď stredná dĺžka života pri narodení dosiahla 81,3 roka. Po vypuknutí pandémie COVID-19 však tento ukazovateľ klesol na 80,4 v roku 2020 a na 80,1 roka v roku 2021,“ uvádza Eurostat.

Najvyššieho veku sa pritom z európskych regiónov dožívajú obyvatelia Madridu, kde stredná dĺžka života dosahuje 85,2 roka, nasledujú regióny v Taliansku a Francúzsku.

Na druhej strane, medzi piatimi regiónmi EÚ s najnižšou strednou dĺžkou života pri narodení boli až štyri z Bulharska, kde tento ukazovateľ dosahoval od 72,3 do 74,1 roka. Tieto bulharské regióny dopĺňal jeden región z Maďarska so strednou dĺžkou života na úrovni 74,1 roka.

Výrazné rozdiely je vidieť aj pri porovnaní mužov a žien. Podľa údajov za celú EÚ sa očakáva, že ženy budú žiť o 5,4 roka dlhšie ako muži. U žien bola totiž stredná dĺžka života pri narodení v roku 2022 na úrovni 83,3 roka a u mužov 77,9 roka.

Situácia je pritom rozdielna aj v jednotlivých krajinách. V Lotyšsku sa napríklad očakáva, že ženy budú žiť až o 10 rokov dlhšie ako muži. Najmenšie rodové rozdiely boli v Holandsku (2,9 roka), Írsku (3,3 roka) a Švédsku (3,4 roka).

A ako je na tom Slovensko? Ženy podľa týchto štatistík čaká výrazne dlhší život ako mužov. Stredná dĺžka života v prípade žien na Slovensku vychádza na 80,5 roka, no u mužov je to len 73,6 roka, čiže ženy by sa v priemere mali dožiť o takmer sedem rokov viac.