Podľa analýzy meď dosahuje dvojročné maximum, akcie firiem ťažiacich meď rastú

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Alexas_Fotos

Akcie firiem ťažiacich meď pokračujú v raste, meď dosahuje dvojročné maximum. Ceny futures v New Yorku a Londýne dosiahli úrovne, na ktorých naposledy obchodovali v júni 2022. Informoval o tom komoditný analytik Saxo Bank Ole Hansen. „Posledné dva roky sa meď obchodovala vlažnejšie, čo bolo spôsobené výrazne vyššími nákladmi na financovanie, keď centrálne banky na celom svete zvýšili úrokové sadzby, aby bojovali proti inflácii, a v neposlednom rade spomalením rastu v Číne, ktorá je najväčším spotrebiteľom medi na svete,“ vysvetlil Hansen. Počas posledných mesiacov podľa analytika meď neustále stúpala, čo bolo podporené globálnym rastom, optimizmom vo veci dopytu a znížením dostupnosti zdrojov v baniach zužujúcich trhové podmienky. „Niekoľko ťažobných spoločností oznámilo zníženie produkcie v dôsledku faktorov, akými sú zvýšené vstupné náklady, klesajúca kvalita rudy, rastúce regulačné náklady a negatívne vplyvy počasia,“ uviedol Hansen.

Dopyt podľa analytika podporuje aj pokračujúca zelená transformácia a zvýšené využívanie umelej inteligencie aj v sektoroch ako bývanie a stavebníctvo. Hansen predpokladá, že by meď mohla v druhej polovici roka dosiahnuť aj nový rekord. „Zachovávame si náš dlhodobý pozitívny postoj k medi, ktorý je podporovaný aj známkami oživenia zo strany baní. Možnosť dosiahnutia nového rekordu v druhej polovici roka sa javí ako dosiahnuteľná,“ uviedol. Analytik doplnil, že na tohtoročnej svetovej konferencii o medi v Čile odzneli informácie, že na vyplnenie potenciálnej medzery v dodávkach v objeme osem miliónov ton do roku 2034 potrebujú ťažobné spoločnosti ceny vyššie ako 10 000 USD (9387,03 eura) za tonu, možno až 12 000 USD (11 264,43 eura) za tonu. „Dokonca aj konzervatívnejší prognostici očakávajú nárast dopytu v nasledujúcom desaťročí až o tretinu, keďže vlády a podniky zvyšujú investície do dekarbonizácie,“ doplnil Hansen.