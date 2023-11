Navrhované zmeny ministerstva práce rodičovský dôchodok výrazne znížia

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Rodičovský dôchodok v podobe dvoch percent z daní je premysleným ťahom súčasnej vlády, ktorým znížia rodičovský dôchodok o vyše 90 %. V niektorých prípadoch rodičom príde mesačne suma, ktorá vystačí akurát „na kávu“. Uviedla to Kresťanská únia (KÚ) vo svojom stanovisku k utorkovému (7. 11.) vyjadreniu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) o zmene vo vyplácaní rodičovského dôchodku.

„Nová vláda hľadá na svoje sľuby peniaze naozaj originálne. Radikálnym rezom chce zrušiť rodičovské dôchodky a zalepiť ústa ľuďom, ktorí vychovávali svoje deti a tie im chcú prispievať na dôstojný život. Tou nálepkou má byť príspevok v podobe 2 % z daní,“ upozornila strana.

Ako uviedla, podľa medializovaných výpočtov by pri súčasnom nastavení rodičovského dôchodku dostal rodič od svojho pracujúceho dieťaťa v budúcom roku 180 eur, čo vychádza 15 eur mesačne. „Ak by ste však venovali 2 % z vašich daní rodičom, dostali by od vás za rok nie 180 eur – ale 18 eur. To predstavuje 1,50 eura mesačne, čo je suma, za ktorú si niekde nekúpite ani kávu,“ doplnila Kresťanská únia.

„Cieľom plánovanej rošády ‚smeráckej‘ vlády nie je ponechať výraznú a spravodlivú pomoc rodičom od ich vlastných detí, ale nahrabať peniaze na svoje predvolebné sľuby,“ uviedla strana. Podľa nich by tak súčasná vláda získala peniaze na zvýšenie 13. dôchodkov, pričom rodičovský dôchodok by sa výrazne znížil. „Úplnému zrušeniu samotného rodičovského dôchodku rezortu, našťastie, bráni fakt, že tento inštitút je zakotvený v Ústave SR,“ dodala Kresťanská únia.

Minister práce v utorok na tlačovej konferencii predstavil zmenu, ktorú plánujú vo vyplácaní rodičovského dôchodku. Ten by po novom nemal byť vyplácaný cez odvody, ale deti by mohli svojim rodičom prispieť poukázaním dvoch percent daní z príjmov fyzických osôb. Tomáš tiež predstavil nový spôsob vyplácania 13. dôchodku, od budúceho roka bude kritériom pre jeho výpočet priemerný dôchodok za celý predchádzajúci rok.