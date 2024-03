Minister práce Tomáš chce svojím návrhom podviesť ženy-matky, tvrdí Matovič

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Foto: TASR

Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) chce svojím návrhom podviesť zodpovedných rodičov, a to ženy-matky. Uviedol to líder opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič v reakcii na Tomášove pondelkové vyjadrenia. Hnutie Slovensko v parlamente podľa Matoviča odhlasuje zakotvenie v ústave, aby ženy-matky mali rovnaký dôchodok ako muži, ale za podmienky, že súčasná vláda ponechá v ústave zároveň rodičovský dôchodok.

„Sme ochotní zahlasovať za takú zmenu ústavy, aby ženy-matky mali v priemere rovnaké dôchodky ako chlapi, ale za podmienky, že v ústave zachováme rodičovský bonus,“ vyhlásil Matovič. Teraz sa podľa neho ukáže, či minister práce bol ‚táraj‘ robiaci kampaň pred prezidentskými voľbami alebo ‚babrák‘, ktorý nevie počítať a zistí, že na kompenzácie matiek by išla suma 1,2 miliardy eur.

Predseda OĽaNO Igor Matovič. Foto: TASR

Matovič pripomenul, že pri hlasovaní z 28. februára parlamentní poslanci za stranu Hlas-SD boli proti schváleniu 100-eurového daňového bonusu pre matky. „Ani jeden z Hlasu, ani jeden zo Smeru, ani za SNS (nebol za). Bohužiaľ, ani jeden za Progresívne Slovensko, ani za SaS,“ podčiarkol predseda hnutia.

Tomáš v pondelok uviedol, že rodičovský dôchodok zostal zachovaný aj po zmene vlády. Jedinou korektúrou bolo, že schválili natrvalo jednorazové vyplácanie. „Naďalej však toto opatrenie vyvoláva polemiku z hľadiska jeho finančnej udržateľnosti a tlaku na rozpočet Sociálnej poisťovne, ako aj o tom, že je diskriminačný voči určitej skupine seniorov,“ priblížil minister. Preto rezort práce podľa Tomáša ponúka aj alternatívne riešenie, ktoré nebude diskriminovať ani jednu skupinu seniorov.

Ako uviedol, do výpočtu dôchodkov seniorov, ktorí vychovávali deti, by sa za toto obdobie zarátavala plná mzda, ktorú zarábali pred odchodom na rodičovskú alebo materskú dovolenku. Znamenalo by to, že že všetky dôchodky týchto seniorov by boli prepočítané aj spätne dozadu.

„Vyžadovalo by si to však zmenu ústavy a potrebovali by sme dosiahnuť ústavnú dohodu naprieč politickým spektrom v parlamente. Kým takáto celopolitická dohoda nevznikne, tento zákon zostane len v šuplíku a nepredložím ho do parlamentu,“ uzavrel Tomáš.

Progresívne Slovensko návrh Tomáša nepodporí

Progresívne Slovensko (PS) návrh zmien v rodičovskom dôchodku z dielne ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) nepodporí. KDH je za zachovanie rodičovského dôchodku. Opozičné strany to uviedli v reakcii na pondelkové Tomášove vyjadrenia.

„Je zrejmé, že minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš nemá pri svojom návrhu podporu u vlastných koaličných partnerov – SNS proti zrušeniu rodičovských dôchodkov opakovane protestovala. My jeho návrh v tejto chvíli nemôžeme podporiť, visí nad ním totiž niekoľko zásadných otáznikov,“ spresnila podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci Simona Petrík (PS).

Problémom je podľa nej samotný výpočet odvodov do dôchodku pre ženy, ktoré boli na materskej či rodičovskej. Terajší systém chráni ženy s nižším zárobkom, ako je priemerná mzda, ale diskriminuje tie, ktoré mali pred odchodom na materskú vyššie príjmy. „Aj preto som už v minulosti predložila návrh, ktorý by týmto ženám garantoval férové odvody do dôchodku,“ upozornila Petrík.

Poznamenala, že Tomáš avizoval, že ženám s nižšími zárobkami chce zlepšiť situáciu. Vôbec však podľa nej nepovedal, aký bude nový vymeriavací základ. „Môže sa tak napríklad stať, že si na dôchodku niektoré ženy namiesto prilepšenia paradoxne pohoršia,“ zdôraznila Petrík.

Vyjadrilo sa aj KDH

KDH je podľa predsedníčky jeho poslaneckého klubu a expertky na sociálnu oblasť Martiny Holečkovej za zachovanie rodičovského dôchodku. „Tvrdili sme to už v čase, keď minister práce zamýšľal zrušiť rodičovský dôchodok a náš názor sa nemení. Počkáme si na finálne znenie zákona z ministerstva práce a potom zaujmeme stanovisko. KDH chce, aby zo Slovenska bola krajina, kde sa oplatí mať deti,“ podčiarkla.

„Pri rodičovskom dôchodku však dlhodobo hovoríme, že by sme nemali zabúdať na rodičov, ktorí sa celý život starali o zdravotne znevýhodnené deti a osud týmto deťom neumožnil pracovať, a preto svojim rodičom nemôžu prispieť na rodičovský dôchodok. A túto krivdu by sme mali konečne odstrániť,“ zdôraznila Holečková.