Maďarská centrálna banka opäť znížila základný úrok o 0,75 percentuálneho bodu

Maďarská centrálna banka dnes v súlade s očakávaniami trhu znížila svoju základnú úrokovú sadzbu o ďalších 0,75 percentuálneho bodu. Sadzba sa tým dostala na 11,50 percenta, informovala banka v tlačovej správe. Znižovanie základnej sadzby začala v októbri, už v máji však začala znižovať svoju jednodňovú depozitnú sadzbu.

Medziročný rast spotrebiteľských cien v Maďarsku sa v októbri spomalil na 9,9 percenta zo septembrových 12,2 percenta. Inflácia tak klesla už deviaty mesiac po sebe a prvýkrát od vlaňajšej jari sa vrátila pod desaťpercentnú hranicu. V januári sa inflácia v Maďarsku vyšplhala až na 25,7 percenta, čo bola najvyššia úroveň od roku 1996.

Maďarská centrálna banka sa predvlani v júni stala prvou centrálnou bankou v Európskej únii, ktorá začala od vypuknutia pandémie covidu-19 zvyšovať náklady na úvery. Krátko po nej začala zvyšovanie úrokov tiež Česká národná banka (ČNB). Tá od vlaňajšieho júna drží svoju základnú sadzbu na siedmich percentách.

Medziročný rast spotrebiteľských cien v Česku v októbri zrýchlil na 8,5 percenta zo septembrových 6,9 percenta. Rast inflácie však ovplyvnilo to, že pred rokom štatistici zahrnuli do výpočtu vládnej úspornej tarify na energie ako zlacnenie elektriny. Bez tohto vplyvu by sa medziročná inflácia v októbri podľa Českého štatistického úradu (ČSÚ) nachádzala pod šiestimi percentami.