Ľudia bez práce pomáhajú pri obnove hradov: Štát na projekt vynaloží viac ako 12 miliónov eur

Zľava primátor mesta Veľký Šariš Viliam Kall, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš, autor projektu a poradca ministra práce Daniel Krajcer a generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Peter Ormandy počas tlačovej konferencie na Šarišskom hrade. Zdroj: TASR/Maroš Černý

Ľudia bez práce v regiónoch sa od začiatku mája podieľajú na záchrane národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom národného projektu Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike. Projekt spustil rezort práce, sociálnych vecí a rodiny s Ministerstvom kultúry SR na začiatku apríla. Šéf rezortu práce Erik Tomáš (Hlas-SD) ho symbolicky odštartoval vo štvrtok na hrade Šariš vo Veľkom Šariši.

Projekt bude trvať do konca roka 2025 a vyčlenených je naň 12,5 milióna eur. „Z tejto sumy 85 percent bude hradených z európskeho sociálneho fondu a 15 percentnú spoluúčasť bude mať štát. Zamestnáme na všetkých hradoch spolu takmer 450 ľudí. Väčšina z nich je nezamestnaných a časť bude pokračovať z predchádzajúceho projektu. Mzdy sa budú pohybovať od 750 eur pre pomocného pracovníka až po 1 350 eur, ktoré sú určené pre majstra,“ priblížil Tomáš a doplnil, že obnovovať chcú 31 hradov.

„Tento projekt sme vymysleli a spustili v roku 2011 a za desať rokov sa podarilo zakonzervovať a de facto zachrániť desiatky slovenských hradov, prácu a pracovné návyky získali tisícky ľudí. V priemere na všetkých tých hradoch sa návštevnosť, teraz hovoríme o významnom impulze pre cestovný ruch, zvýšila minimálne desaťnásobne,“ doplnil iniciátor projektu a bývalý minister kultúry Daniel Krajcer.

Na hrade Šariš pracuje 24 ľudí a rozpočet pre tento hrad je približne 600 000 eur. Podľa primátora Veľkého Šariša Viliama Kalla s jeho obnovou začali v roku 2011. Ako povedal, bol vtedy spustnutý. „Dnes stojíme pred signifikantným objektom, ktorý voláme Donjon, z ktorého je vyhliadková veža. Kým v roku 2011 hrad navštevovalo okolo 1000 ľudí, dnes ho za rok navštívi 30 000 ľudí. Nie je to len o vytvorení pracovných miest, ale popritom sa rozvíja cestovný ruch, ktorý generuje ďalší príjem pre celý región. Tento projekt má zmysel a ja som veľmi rád, že sa v ňom pokračuje. My sme mnohých ľudí, ktorí na tomto hrade pracovali, vychovali a dokonca odovzdali ďalej trhu práce,“ vysvetlil Kall.

Do projektu sa zapojili subjekty zo zoznamu oprávnených žiadateľov, ktoré pripravilo ministerstvo kultúry. Sú medzi nimi obce, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, cirkevné právnické osoby a iné právnické alebo fyzické osoby.

Na konci marca tohto roka evidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 141 043 disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku. Podobné projekty realizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny aj v období od roku 2011 do roku 2021 s celkovým čerpaním finančných prostriedkov vo výške viac ako 20 miliónov eur. V roku 2011 sa do projektu zapojilo 50 uchádzačov o zamestnanie. V nasledujúcich rokoch ich počet významne vzrástol. V období rokov 2012 až 2021 sa do projektu zapojilo v priemere 580 nezamestnaných. V rokoch 2022 a 2023 zastrešovalo obdobný projekt ministerstvo kultúry. Projekt sa realizuje vďaka spolufinancovaniu z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko.