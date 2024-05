Chcete podnikať, no neviete ako financovať váš plán? Nezúfajte, spôsobov je hneď niekoľko!

Foto: freepik.com/freepik

To, že odvaha podnikať Slovákom nechýba dokazuje aj rastúci trend, podľa ktorého sa počet živnostníkov a právnických osôb každým rokom zvyšuje. Na úspešné podnikanie je však potrebné viac ako len odvaha a dobrý nápad. Stojí za ním vytrvalosť, jasný obchodný plán, no v neposlednom rade aj schopnosť svoje podnikanie financovať. Či už chcete svoje podnikanie posunúť na ďalšiu úroveň, alebo s podnikaním iba začínate, toto sú tie najlepšie spôsoby, ako získať peniaze pre váš biznis.

Príchod nových technológií a stále otvárajúce sa príležitosti pravdepodobne prinútili množstvo Slovákov premýšľať, či už nad vstupom do podnikateľskej sféry, alebo nad rozširovaním svojho existujúceho biznisu. Ani jedna z možností sa však nezaobíde bez finančných prostriedkov, ku ktorým je vďaka rýchlo rozvíjajúcej sa dobe stále viac ciest. Ktorá je tá najlepšia pre vás?

Od vlastných úspor až po crowdfunding

Azda najjednoduchším spôsobom financovania podnikania je siahnutie na vlastné úspory. To však so sebou prináša nielen pozitíva, ale aj negatíva. Veľkou výhodou financovania pomocou vlastných úspor je nezávislosť, vďaka ktorej vám odpadávajú starosti splácania úveru či prípravy správ pre vašich investorov. Svoj čas tak môžete naplno využiť na rozvoj podnikania. Takáto samostatnosť vám navyše zaručí, že absolútna kontrola nad podnikom zostane vo vašich rukách za každých okolností.

Financovanie prostredníctvom vlastných úspor však má aj svoje úskalia, na ktoré je potrebné dať si pozor. Dôležité je oddelenie svojich osobných financií od podnikateľských aktivít. Týmto krokom tak zabezpečíte, že aj v prípade zhoršenia cashflow v rámci spoločnosti, zostanú vaše osobné financie v bezpečí. Nevýhodou využívania vlastných úspor je aj výrazne obmedzený objem prostriedkov, keďže finančné inštitúcie či veľkí investori disponujú násobne väčším množstvom kapitálu.

Foto: pexels.com/energepic.com

Menej tradičným spôsobom financovania, ktorý sa využíva najmä pri začínajúcich startupoch, je takzvaný crowdfunding. Ten funguje na princípe zoskupovania malých investorov, ktorí vyzbierané prostriedky investujú do predom zvolenej spoločnosti za dohodnutý podiel vo firme. Aj napriek tomu, že crowdfunding je zatiaľ na Slovensku iba v plienkach, dostatočne inovatívne nápady majú šancu financovať svoj rozvoj aj takouto cestou.

Podnikateľské úvery už aj online

Jednou z najvyužívanejších možností financovania podnikania je podnikateľský úver. V minulosti sa síce podnikateľské pôžičky spájali s množstvom zdĺhavej byrokracie a poskytovaním iba pre vybrané subjekty, no týmto časom dávno odzvonilo. V Tatra banke si podnikateľský úver viete vybaviť online z pohodlia domova, bez potreby návštevy pobočky či telefonického kontaktovania a to až do výšky 50 000 eur. Využiť ho pritom môžete na akékoľvek účely, ktoré môžu viesť k rastu a napredovaniu vášho podnikania. Obávať sa pritom nemusia ani začínajúci podnikatelia, keďže online financovanie je vhodné aj v začiatkoch podnikateľskej činnosti, a to aj v prípade ak nie ste klientom banky. Výhodou bankového úveru nie je iba jednoduchosť a rýchlosť poskytnutia prostriedkov, ale aj možnosť uplatnenia si daňových výdavkov do účtovníctva, čím si podnikateľské subjekty optimalizujú svoje daňové povinnosti. To, akú výšku financovania vám vie banka poskytnúť, si viete overiť prostredníctvom jednoduchej kalkulačky na webe Tatra banky.

Foto: pexels.com/Lex Photography

Anjelskí investori či granty

V prípade, že podnikáte v oblastiach, ako je poľnohospodárstvo, výskum a inovácie či obnoviteľné zdroje energií, práve teraz by ste mali spozornieť. Európska únia spolu s členskými krajinami totiž umožňuje malým a stredným podnikom čerpať finančné prostriedky z rôznych podporných programov. To môže výrazne zlepšiť finančnú situáciu práve začínajúcim podnikom, ktoré majú v počiatočnej fáze podnikania častokrát problém s dostupnosťou finančných prostriedkov.

Ak ste ani v jednom bode nenašli ten správny spôsob financovania pre vás, nezúfajte. Možností, ako získať peniaze na svoje podnikanie je ešte omnoho viac. Vo vašom nápade totiž môže vidieť hodnotu jeden zo slovenských anjelských investorov či vašich známych. Neváhajte a začnite realizovať svoj podnikateľský sen čo najskôr.

[Advertoriál pripravený v spolupráci s Tatra bankou]