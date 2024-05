Kvartálny rast indickej ekonomiky sa spomalil na 7,8 percenta, prevýšil však odhady

Vlajka Indie. Foto: unsplash.com/Aboodi Vesakaran

Indická ekonomika v prvom kalendárnom štvrťroku spomalila rast na 7,8 percenta z tempa 8,6 percenta v závere minulého roka. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad. Výsledok je však lepší, než očakávali analytici. Hospodárstvo podporil najmä spracovateľský sektor a podľa ekonómov ekonomike svižný rast vydrží aj v ďalších mesiacoch.

Prvý kalendárny štvrťrok sa kryje so štvrtým štvrťrokom indického fiškálneho roka, ktorý sa končí v marci. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) za štvrtý kalendárny štvrťrok bol po spresnení údajov vyšší, pôvodne štatistici uvádzali, že tempo rastu predstavovalo 8,4 percenta. Analytici podľa agentúry Reuters očakávali, že rast v prvom kalendárnom štvrťroku spomalí na 6,7 percenta.

India má tretiu najväčšiu ekonomiku v Ázii a teraz je aj najľudnatejšou krajinou sveta, tesne pred Čínou. V závere minulého roka indickú ekonomiku podporil aj výrazný pokles dotácií. Takzvaná hrubá pridaná hodnota, ktorú ekonómovia považujú za stabilnejšie meradlo hospodárskeho rastu, sa zvýšila o 6,5 percenta. V prvom štvrťroku vykázal tento ukazovateľ rast o 6,3 percenta.

Ekonomický rast Indie za celý fiškálny rok, teda do konca marca tohto roka, po úprave predstavuje 8,2 percenta. To je najviac zo všetkých veľkých ekonomík sveta. Je to zároveň lepší výsledok, než štatistici uvádzali v predbežnej správe, podľa ktorej predstavoval celoročný rast 7,6 percenta.

Voľby sa v Indii konajú vo viacerých etapách, výsledky sa očakávajú v júni

Čerstvá štatistika bude zrejme povzbudením pre indického premiéra Naréndru Módího, u ktorého sa očakáva, že v terajších voľbách vyhrá a bude premiérom tretie funkčné obdobie. Voľby sa v Indii konajú vo viacerých etapách, výsledky sa očakávajú v júni.

Výroba v spracovateľskom priemysle vzrástla v prvom štvrťroku medziročne o 8,9 percenta, rast v predchádzajúcom štvrťroku po spresnení údajov predstavoval 11,5 percenta. Rast poľnohospodárskej produkcie potom zrýchlil na 0,6 percenta zo spresneného tempa 0,4 percenta v závere minulého roka. Investori teraz chcú počkať na výsledky volieb a na celoročný štátny rozpočet, čo bude zrejme v polovici júla, kým budú schopní posúdiť kroky novej vlády a ich vplyv na ekonomiku.