Koľko dlžníkov zbankrotovalo v októbri 2023?

Foto: pexels.com/Nicola Barts

V októbri 2023 zbankrotovalo 986 občanov Slovenska. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií. V medziročnom porovnaní s 900 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 9,56 %. V medzimesačnom porovnaní išlo o 42,49-percentný nárast.

„Z dlžníkov, ktorí zbankrotovali v októbri, bolo až 137 ľudí s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch či na virtuálnych adresách. Z nich bolo 61,31 % mužov a 38,69 % žien. Celkovo ich podiel na počte vyhlásených konkurzov predstavuje až 14,04 %, čo je o 3 percentuálne body viac, než je dlhodobý priemer. Zaznamenali sme 24 bankrotujúcich manželských párov a osem rodinných väzieb,“ spresnila Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V minulom mesiaci bolo vyhlásených 976 konkurzov (98,99 %) a 10 dlžníkov (1,01 %) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v októbri 2023 ich bolo 8,42 % vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 91,58 % na majetok nepodnikateľov. V októbri 2023 súdy zároveň zrušili 886 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 792 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 94 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca októbra bolo vyhlásených 75 816 osobných bankrotov. Z osobných bankrotov vyhlásených v októbri 2023 ich pripadalo na mužov 605 a na ženy 381. Stále viac bankrotujú muži. V medziročnom porovnaní s októbrom 2022 ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov vzrástol o 2,03 percentuálneho bodu (59,33 % v októbri 2022 vs. 59,33 % v októbri 2023). Pomer žien v októbri 2023 medziročne o 2,03 percentuálneho bodu klesol (40,67 % v októbri 2022 vs. 38,64 % v októbri 2023).

Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v októbri 2023, malo 2,15 % dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v októbri 2022 ich bolo 2,81 %). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 1,84 % dlžníčok (v októbri 2022 ich bolo 1,64 %). V októbri najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov medzi mužmi boli tridsiatnici s podielom 29,09 % (v októbri 2022 s podielom 29,21 %) a medzi ženami štyridsiatničky s podielom 23,13 % (v októbri 2022 s podielom 30,05 %).

V desiatom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Bratislavskom (174) a v Banskobystrickom kraji (160), najmenej v Žilinskom (56) a v Trenčianskom kraji (88). V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v štyroch krajoch – najviac v Nitrianskom kraji o 31,55 %. Počet osobných bankrotov medziročne najviac vzrástol v Bratislavskom kraji, až o 75,76 %. „Rozhodnutie o vyhlásení konkurzu alebo oddlženia vydáva súd podľa miesta trvalého bydliska dlžníka – nie v mieste, kde sa dlžník prípadne dostal do finančných problémov,“ dodala Marková.