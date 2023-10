Bratislavské Staré Mesto navrhuje od januára zvýšiť sadzby niektorých daní

Ilustračné foto. Foto: pexels.com/Helena Jankovičová Kováčová

Bratislavské Staré Mesto navrhuje od januára 2024 zvýšiť niektoré miestne dane. Týka sa to dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje. Vyplýva to z návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorý mestská časť zverejnila na svojom webe.

Sadzba dane za psa v prípade, ak je jeho vlastníkom alebo držiteľom fyzická osoba, sa navrhuje zvýšiť z doterajších 40 eur na 50 eur za jedného psa a kalendárny rok. Ak ide o psa z útulku, sadzba dane sa navrhuje vo výške 25 eur.

V prípade, že jeho vlastníkom alebo držiteľom je osoba, ktorej jediným príjmom je starobný dôchodok a nežije v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnou osobou, by sa malo uhradiť 50 percent sadzby dane. Bezo zmeny, teda vo výške 400 eur, by mala ostať výška sadzby dane, ak ide o právnickú osobu.

Navrhuje sa tiež zvýšenie sadzby dane za jeden predajný automat a kalendárny rok. Z doterajších 166 eur by to malo byť od budúceho roka 365 eur.

Návrh nového VZN počíta tiež so zvýšením dane za nevýherné hracie prístroje. Ak ide o šípky, stolný futbal a hokej alebo biliardový či gulečníkový stôl, sadzba dane by sa mala zvýšiť zo 100 eur na 125 eur. V prípade ostatných prístrojov by sa mala zmeniť sadzba dane z doterajších 664 eur na 830 eur.

Nové VZN by malo nadobudnúť účinnosť 1. januára 2024.