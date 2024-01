Analytici NBS: O dlhu a šťastí domácností (blog)

BLOG Foto: pexels.com/Mikhail Nilov

oPeniazoch.sk, Andrej Cupák, starší výskumný pracovník NBS; Martin Cesnak, dátový analytik NBS

Pocit šťastia slovenských domácností je vyšší, ak vlastnia nehnuteľnosť a dôležitú úlohu tu zohráva využitie úverov na bývanie. K nárastu šťastia výrazne prispeli mimoriadne priaznivé úverové podmienky v rokoch 2017 až 2021. Týka sa to hlavne domácností, ktorým bolo naplno umožnené využiť túto príležitosť na dosiahnutie želanej nehnuteľnosti. Na druhej strane, vysoký pomer splátok k príjmu domácnostiam spôsobuje vrásky na čele, píšu v blogu starší výskumný pracovník NBS Andrej Cupák a dátový výskumník NBS Martin Cesnak.

Doterajšie výskumy ukazujú, že s rastúcim príjmom a majetkom[1] prežívajú domácnosti a jednotlivci väčší subjektívny pocit blahobytu (šťastia). Jednou z najdôležitejších premenných pocitu šťastia na Slovensku je práve vlastníctvo nehnuteľností.[2]

V posledných rokoch naše domácnosti najčastejšie nadobúdali svoju nehnuteľnosť pomocou hypotekárneho úveru (najmä tie mladé, vo veku od 25 do 45 rokov).[3] To má za následok, že slovenské domácnosti dnes patria k jedným z najzadlženejších v rámci krajín strednej a východnej Európy.

Všetko so všetkým súvisí[4]

Zadlženie sa nie je rozmar. Je, resp. má to byť racionálne rozhodnutie, cieľom ktorého je, v tomto prípade, vlastné bývanie. Rozhodnutie vykonané v správnom čase vedie k ekonomicky efektívnemu riešeniu a zvýši sa tým naša spokojnosť. Tú meriame[5] v Zisťovaní o financiách a spotrebe domácností (HFCS).

Výsledky poukazujú na nárast v skóre spokojnosti so životom medzi rokmi 2017 a 2021 o 0,4 bodu (6%). Obrázok 1 ukazuje, že nárast bol zaznamenaný najmä medzi domácnosťami, ktoré vlastnia svoje obydlie prostredníctvom hypotekárneho úveru (nárast o 12 % medzi 2017-2021).[6]

Obrázok 1: Distribúcia miery spokojnosti so životom podľa statusu vlastníctva hlavného bývania

Poznámka: štatistiky vypočítané pomocou váh. Zdroj: HFCS 2017 a 2021, NBS

Tento výsledok potvrdzuje aj Obrázok 2. Platí, že domácnosti, ktoré využili priaznivé úverové podmienky v rokoch 2018-2021 a nadobudli v tomto období nehnuteľnosť pomocou hypotekárneho úveru, mali výrazne vyššie skóre spokojnosti so životom než domácnosti, ktoré v danom období financovali kúpu z vlastných zdrojov. To sa však nedá tvrdiť pre obdobie 2014-2017, keď bola úroveň spokojnosti v oboch skupinách prakticky rovnaká.

Obrázok 2: Priemerná miera spokojnosti so životom podľa statusu vlastníctva hlavného bývania (nehnuteľnosť nadobudnutá za posledné 4 roky)

Poznámka: Štatistiky vypočítané pomocou váh. Graf zobrazuje priemernú spokojnosť so životom pre majiteľov hlavnej nehnuteľnosti nadobudnutú nanajvýš za 4 posledné roky od dátumu zisťovania. Zdroj: HFCS 2017 a 2021, NBS

Rozdielnu spokojnosť so životom vidíme tiež u domácností podľa toho, či im banka plne alebo len čiastočne vyhovela čerpať požadovaný úver. Tento rozdiel medzi rokmi 2017-2021 navyše významne vzrástol.

Ak si to ďalej rozmeníme na drobné, úverové obmedzenia v období 2017 a 2021 zohrávali v rovnici šťastia dôležitejšiu úlohu pre nízkopríjmové domácnosti (obrázok 3, panel a). Domácnosti, ktorým banka na základe úverového obmedzenia neumožnila využiť priaznivé podmienky financovania nehnuteľnosti, boli výrazne menej šťastné ako všetky iné domácnosti, dokonca aj ako tie, čo boli úverovo obmedzené v menej priaznivom období pred rokom 2017. Menšiu, ale stále významnú úlohu v pocite šťastia zohrávajú úverové obmedzenia aj u vyššie príjmových domácností (obrázok 3, panel b).

Obrázok 3: Priemerná miera spokojnosti so životom podľa úverového obmedzenia domácností a úrovne príjmu

Poznámka: Štatistiky vypočítané pomocou váh. Mediánová (stredná) hodnota rozdeľuje príjmové rozdelenia na dve časti. Za úverovo obmedzenú domácnosť HFCS považuje takú, ktorá za posledné 3 roky žiadala o úver, pričom jej žiadosť bola zamietnutá, alebo jej bola požičaná nižšia suma o akú domácnosť žiadala. Zdroj: HFCS 2017 a 2021, NBS

Ak sa už domácnosti zadlžia, mali by byť schopné splácať svoje záväzky / obhospodarovať svoj dlh. Jedným z najsledovanejších ukazovateľov, ktorý sleduje makroprudenciálna politika, je ukazovateľ podielu všetkých splátok k príjmu, tzv. DSTI (Debt service to income). Zdá sa, že vyššia intenzita splácania záväzkov voči disponibilnému príjmu (očisteného o životné minimum) súvisí s nižším vnímaným šťastím, a to dokonca aj po zohľadnení iných relevantných determinantov šťastia ako úroveň úspor, vek, rodinný stav, atď. (Obrázok 4).[7]

Obrázok 4: Vzťah medzi DSTI a spokojnosťou so životom (spojené dáta 2017 a 2021)

Poznámka: Regresia odhadnutá pomocou váh. Jeden bod reprezentuje približne 10 domácností. Ukazovateľ DSTI je vypočítaný ako podiel splátok všetkých úverov (nie len úverov na bývanie ale aj spotrebiteľských úverov) a čistého disponibilného príjmu domácností očisteného o aktuálne životné minimum domácnosti na základe počtu dospelých osôb a počtu detí. V regresii zohľadňujeme aj vplyv základných determinantov šťastia ako úroveň finančných aktív (úspor), vek, pohlavie, rodinný stav respondenta a prítomnosť detí v domácnosti. Berieme do úvahy aj informáciu, o ktoré obdobie zisťovania sa jedná. Zdroj: HFCS 2017 a 2021, NBS

Nové mikroúdaje zo Slovenska odhaľujú, že domácnosti sa v období 2017-2021 stali v priemere šťastnejšími. Kúpa nehnuteľnosti za priaznivých podmienok financovania hypoték mohla byť jedným z dôvodov zvýšenia šťastia domácností.

Na druhej strane, ak je úroveň dlhu a splátok vyššia, ako domácnosti dokážu splácať, môže to znižovať ich úroveň spokojnosti so životom.

Navyše, súčasné podmienky na realitnom trhu a úverové podmienky, sa oproti nami sledovanému obdobiu zmenili a nárast splátok voči príjmu môže narobiť niektorým domácnostiam vrásky na čele.

Blog bol pôvodne publikovaný na webe Národnej banky Slovenska.

[1] Viď D’Ambrosio a kol. (2020).

[2] Viď Brokešová a kol. (2021).

[3] Viď Cupák a kol. (2023a).

[4] Skúmaniu vzťahu medzi zadlženosťou a spokojnosťou domácností sa venovalo už niekoľko zahraničných štúdií.

[5] Respondenti v zisťovaní odpovedajú na nasledovnú otázku: „Ako by ste na stupnici od 0 do 10 vyjadrili Vašu celkovú spokojnosť s Vašim životom? „0“ znamená úplne nespokojný/nespokojná a „10“ znamená úplne spokojný/spokojná“.

[6] Viď Cupák a kol. (2023b).

[7] Vplyv psychologického stresu z nadmerného zadlženia skúmal napr. Keese (2012).