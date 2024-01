Začiatok výstavby plynovodu Sila Sibíri 2 do Číny sa pravdepodobne posunie

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a čínsky prezident Si Ťin-pching. Foto: TASR/AP

Výstavba nového ruského plynovodu Sila Sibíri 2, ktorý má zvýšiť objem dodávok plynu do Číny, sa pravdepodobne oneskorí, povedal mongolský premiér Luvsannamsrajn Ojun-Erdene. So začiatkom jeho výstavby sa počítalo v tomto roku. Informovala o tom agentúra Reuters. Rusko už nejaký čas rokuje o výstavbe plynovodu Sila Sibíri 2, ktorý by ročne zo severoruského regiónu Jamal prepravoval cez územie Mongolska do Číny 50 miliárd kubických metrov plynu. Tým by takmer vykompenzoval objem plynu prepravovaného po dne Baltského mora v súčasnosti nefungujúcim plynovodom Severný prúd 1. Tento plynovod poškodil výbuch v septembri minulého roka.

Ako však povedal mongolský premiér v rozhovore pre britský denník The Financial Times, Čína a Rusko sa doteraz nedohodli na kľúčových detailoch projektu. Dodal, že rozhovory skomplikovali rekordné ceny plynu v minulých dvoch rokoch. Ruský plynárenský koncern Gazprom, ktorý bude plynovod Sila Sibíri 2 prevádzkovať, uviedol, že s dodávkami suroviny plánuje začať do roku 2030. Dohoda však stále viazne na kľúčových otázkach vrátane ceny. Podľa mongolského premiéra budú obe strany potrebovať v tomto smere viac času. Zatiaľ stále pracujú na kalkuláciách a odhadoch.

Gazprom ani Kremeľ na následné otázky agentúry Reuters neodpovedali. Nevyjadrilo sa ani čínske ministerstvo zahraničných vecí. Rusko v poslednom období zvyšuje dodávky plynu do Číny s cieľom kompenzovať prudký pokles dodávok suroviny do Európy, keďže po útoku Ruska na Ukrajinu západné štáty uvalili na Moskvu sankcie a výrazne obmedzili dovoz ruských surovín. Podpredsedníčka ruskej vlády Viktoria Abramčenková v tejto súvislosti ešte v minulom roku pre ruské štátne médiá uviedla, že výstavba mongolskej časti plynovodu by sa mohla začať v 1. kvartáli, prípadne v 1. polroku roka 2024.