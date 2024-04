Rakúska ľudová strana odmietla návrh Zelených na ukončenie dovozu plynu z Ruska

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/vaazdev

Rakúska ľudová strana (ÖVP) odmietla legislatívny návrh svojho koaličného partnera o povinnej diverzifikácii dodávok plynu. Zmeny v súčasnom zákone, ktoré navrhla ministerka životného prostredia Leonore Gewesslerová zo strany Zelených, predpokladajú, že podiel dovozu plynu z Ruska na domácom trhu do roku 2027 klesne z približne 90 % na nulu.

Potrebná je spoľahlivá a čestná energetická politika a v súčasnosti neexistujú žiadne záruky týkajúce sa pôvodu plynu v Európe, uviedla v piatok Tanja Grafová, hovorkyňa ÖVP pre energetiku. „Rakúsko by v tejto oblasti nemalo postupovať osamotene, ale malo by to riešiť spoločne s Európou,“ zdôraznila.

Členské štáty Európskej únie sa dohodli, že do roku 2027 postupne ukončia dovoz ruského plynu. V decembri 2023 pochádzalo 98 % rakúskeho dovozu plynu z Ruska, v januári 2024 to bolo 97 % a vo februári 87 %.

„Potrebujeme bezpečnosť dodávok a primerané ceny,“ povedala Grafová, ktorá zároveň varovala pred možným zvýšením cien energií v prípade schválenia navrhovaných zmien. ÖVP, ktorá má návrh zákona k dispozícii od minulého týždňa, je podľa nej pripravená rokovať o problematike so svojím koaličným partnerom.