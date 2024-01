Čo je dôvodom mimoriadneho odpočtu spotreby plynu? O údaje požiadal štát, plynárov čakajte už v prvom polroku!

Foto: wikimedia.org/Rakoon

Plynári budú po celom Slovensku zisťovať spotrebu plynu. Mimoriadne odpočty v domácnostiach majú svoj konkrétny dôvod. Ministerstvo hospodárstva potrebuje aktuálne údaje, aby mohlo využiť európske prostriedky na kompenzácie cien plynu pre domácnosti. Tie by mali navštíviť plynári ešte v prvom polroku tohto roka.

Mimoriadny odpočet spotreby plynu v slovenských domácnostiach bude realizovať prevádzkovateľ distribučnej siete, a to spoločnosť SPP – distribúcia. Plynári požiadali odberateľov o sprístupnenie plynomerov v termíne od 1. januára 2024 do 30. júna 2024.

Odpočet vykoná spoločnosť na základe požiadavky rezortu hospodárstva. Ten potrebuje údaje o spotrebe plynu, aby mohla vláda domácnostiam doručiť pomoc s cenami energií.

Za všetkým sú európske peniaze

Ministerstvo sa v súvislosti s mimoriadnymi odpočtami odvoláva na rozhodnutie vlády ešte z decembra 2022. Kabinet vtedy stanovil rezort ako prijímateľa národných projektov, v rámci ktorých sa budú refundovať kompenzácie vyplatené dodávateľom plynu pre domácnosti.

V rámci stanovených pravidiel pre kompenzácie cien energií domácnostiam je pritom potrebné vykonať fyzický odpočet spotreby plynu v termíne do 30. júna 2024. V nadväznosti na to preto rezort hospodárstva požaduje namerané údaje o spotrebe plynu k skoršiemu dátumu ako do konca roka 2024, a to k spomínanému polroku.

„Vzhľadom k tomu, že pri bežnom režime vykonávania odpočtov SPP-distribúcia nebude mať k požadovanému skoršiemu dátumu k dispozícii namerané údaje o spotrebe plynu, je potrebné vykonať mimoriadny fyzický odpočet skutočne nameraných údajov o dodávke plynu nad rámec odpočtov, ktoré SPP-distribúcia vykonáva pre svoju činnosť a plnenie povinností prevádzkovateľa distribučnej siete vo vzťahu k dodávateľom a odberateľom,“ uviedla pre web oPeniazoch.sk hovorkyňa ministerstva hospodárstva Mária Pavlusík.

Odberné miesta čakajú odpočty v mimoriadnom termíne

Odpočet spotreby zemného plynu bude vykonávať SPP – distribúcia v spolupráci so spoločnosťou Stengl, zmluvným dodávateľom odpočtov spotreby.

Odpočet bude vykonávaný „všetkým odberateľom kategórií D2 až D8 (domácnosti) zaradeným v odpočtových cykloch R07 až R11 (tzn. na odberných miestach, ktoré sú štandardne odpočítavané v mesiacoch júl – november“, informoval koncom minulého týždňa Milan Vanga zo spoločnosti SPP – distribúcia.

Mimoriadny odpočet plynu pritom nebude fakturačným odpočtom, to znamená, že dotknutým odberateľom zemného plynu nebude vystavená vyúčtovacia faktúra k vykonanému dátumu odpočtu. „Z uvedených dôvodov žiadame dotknutých odberateľov zemného plynu, aby umožnili na svojich odberných miestach prístup pracovníkom zmluvného dodávateľa odpočtov – spoločnosti Stengl, k meradlu (‚plynomeru‘) za účelom vykonania odpočtu spotreby zemného plynu,“ doplnil Vanga.

Na trhové ceny si ešte počkáme

Domácnosti ani vybrané zraniteľné subjekty by v tomto roku nemali zaplatiť za energie ani o euro viac ako v minulom roku. Hoci podľa trhových cien by sa ceny elektriny aj plynu mali vyšplhať aj na dvojnásobok, štát sa opäť postará o to, aby ľudia viac neplatili. A to opäť všetci, bez ohľadu na výšku príjmov či majetku.

Príslušné opatrenia s cieľom zachovania cien energií pre domácnosti na nezmenenej úrovni schválil kabinet Roberta Fica ešte začiatkom decembra minulého roka. Vláda okrem iného zastropovala regulované zložky koncových cien elektriny a plynu.

„Zastropovaním vybraných taríf v rámci elektroenergetiky a plynárenstva bude možné zabezpečiť nulové percentuálne zvýšenie regulovanej zložky koncových cien elektriny a plynu v roku 2024 oproti roku 2023 pre všetky skupiny koncových odberateľov elektriny a všetky skupiny odberateľov plynu,“ uviedlo vtedy ministerstvo hospodárstva.