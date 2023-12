Česko: Kontroly odhalili nelegálne primiešavanie karcinogénnych látok do propán-butánu

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/vaazdev

Kontroly Českej inšpekcie životného prostredia (ČIŽP) ukázali na nelegálne primiešavanie karcinogénnych látok do propán-butánu na spotrebiteľské použitie. Týka sa to spoločností Tempo gas a Kralupol, uviedla v utorok inšpekcia v tlačovej správe. Firmám hrozí pokuty až jeden milión českých korún (takmer 41 000 eur). Firma Tempo gas z Hradca Králové pochybenie odmietla. Vyjadrenie Kralupolu ČTK zisťuje.

Predseda predstavenstva firmy Tempo gas Peter Madurkay ČTK povedal, že kontrola nezistila žiadne pochybenia okrem administratívneho prehrešku pri registrácii jedného produktu. „Záverom ČIŽP som prekvapený. Všetky naše produkty sú v poriadku, podstupujú výstupnú kontrolu. Neodišiel od nás žiadny produkt, ktorý by mohol ohroziť zdravie alebo by nezodpovedal norme,“ povedal.

Česká inšpekcia životného prostredia tento rok skontrolovala sedem spoločností, ktoré sú na trhu so skvapalneným ropným plynom, teda propán-butánom alebo LPG. Pri kontrolách zistila viaceré porušenia chemických predpisov. Najzávažnejšie porušenie spočívalo v tom, že dve spoločnosti zamiešali butan-buténovú zmes, klasifikovanú ako karcinogén a mutagén, do propán-butánu určeného na použitie bežnými spotrebiteľmi. Inšpektori poznamenali, že zmes možno podľa predpisov používať len ako vykurovacie médium v priemysle alebo ako medziprodukt na výrobu chemických látok, v žiadnom prípade sa nesmie používať do zmesí určených pre bežných spotrebiteľov.

„Za toto konanie hrozia spoločnostiam pokuty vo výške až jedného milióna korún. Ide o prvotnú informáciu pre verejnosť, nasledovať budú konania o priestupku so spoločnosťami, ktoré porušili chemické predpisy (nariadenie REACH). O ďalších krokoch v tomto prípade bude ČIŽP včas informovať,“ uviedli inšpektori. Dodali, že v kontrolách budú pokračovať aj v budúcom roku.