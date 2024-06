Dobré správy pre nezamestnaných: Maximálne dávky sa budú už čoskoro zvyšovať!

Foto: unsplash.com/Christian Dubovan

Od júla tohto roka budú noví žiadatelia o dávku v nezamestnanosti dostávať vyššiu maximálnu dávku. Týkať sa to bude len tých, ktorí sa po 1. júli zaevidujú na úrade práce a splnia aj ďalšie podmienky. Zároveň sa od rovnakého dátumu podľa Sociálnej poisťovne zvýši aj maximálna dávka garančného poistenia, ktorú poisťovňa vypláca zamestnancom v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti dosiahne od 1. júla tohto roka pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 457,50 eura, v súčasnosti je to 1 329,10 eura. Ako ďalej informuje hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr, pri 30-dňovom mesiaci bude nové maximum predstavovať 1 410,50 eura, namiesto súčasných 1 286,20 eura. Noví žiadatelia o dávku tak budú dostávať maximálnu dávku vyššiu o viac ako 124 eur mesačne, ako je to do 30. júna 2024.

Nové maximálne dávky sa budú týkať tých nezamestnaných, ktorí sa po 1. júli 2024 zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 2 860 eur mesačne. Poberať ju možno najviac 6 mesiacov. „Nová hranica maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti sa bude týkať len tých dávok, na ktoré vznikne nárok od 1. júla 2024. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky od 1. júla 2024 nemení,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa.

Ocitli ste sa niekedy bez práce a poberali dávky v nezamestnanosti? Áno Nie Odoslať odpoveď

Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení všetkých zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti, čiže zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnanci/dohodári s pravidelným mesačným príjmom na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nie sú povinne poistení, môžu však nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie dobrovoľne poistení.

Nie je dôležité ako bol ukončený pracovný pomer

Na posúdenie nároku na dávku nemá podľa Sociálnej poisťovne vplyv to, akým spôsobom bol pracovnoprávny vzťah ukončený (dohodou či výpoveďou) a ani to, či išlo o pracovný pomer na určitý, resp. neurčitý čas. Podrobnosti sú uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa v tomto roku už priemerne mesačne vyplatila 38 776 dávok v nezamestnanosti v priemernej výške 598,85 eura.

Zvýši sa aj maximálna výška dávky garančného poistenia

Od 1. júla sa zvýši aj maximálna výška dávky garančného poistenia – oproti súčasnosti bude vyššia o 378 eur. Na túto dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu.

„Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2024 do 30. júna 2025, výška dávky garančného poistenia môže dosiahnuť maximálne sumu 4 290 eur. V predchádzajúcom ročnom období (od 1. júla 2023 do 30. júna 2024) bola jej maximálna výška 3 912 eur,“ dodáva poisťovňa.

Zamestnávateľ je v súvislosti s nárokom na dávku garančného poistenia platobne neschopný vtedy, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez tohto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Podrobné informácie je možné nájsť webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Od začiatku roka už Sociálna poisťovňa vyplatila 477 dávok garančného poistenia v priemernej mesačnej výške 2 713,44 eura.