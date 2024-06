Ilustračné foto Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková

Bardejovské Kúpele očakávajú v tomto roku lepšiu obsadenosť ako vlani. počas piatkového otvorenia sezóny to skonštatovali jej zástupcovia. Vlani bola obsadenosť kúpeľov na úrovni takmer 64 percent.

„Od roku 2020, ktorý bol poznačený pandémiou COVID-19, kontinuálne rastieme. Kým ročná obsadenosť kúpeľov bola v roku 2020 pre covid iba 47 percent, v roku 2021 to bolo 49 percent, v roku 2022 bola na úrovni 62,5 percenta a v minulom roku 2023 takmer 64 percent. Rok 2024 by mohol byť ešte lepší. Doterajší vývoj naznačuje, že je to reálne. Za prvých päť mesiacov 2024 odhadovaná návštevnosť dosahuje približne 54 percent podobne ako vlani,“ uviedol predseda predstavenstva Bardejovských Kúpeľov Jaroslav Komora.

Za január až máj 2024 zaznamenali podľa jeho slov takmer 75 000 prenocovaní, z toho bol podiel samoplatcov približne 45 percent, klienti v kategórii A tvorili 45 percent a klienti v kategórii B približne desať percent.

Tržby by mali v tomto roku dosiahnuť viac ako 19 miliónov eur a zisk pred zdanením približne 2 milióny eur. Prepočítaný stav zamestnancov je približne 335 a kapacita ubytovania 1112 lôžok. Podiel zahraničných klientov sa pohybuje dlhodobo okolo piatich percent. Najviac ich pochádza z ČR, Poľska a Ukrajiny.

Podľa ekonomicko-obchodnej riaditeľky Bardejovských Kúpeľov Tamary Šatankovej si na tento rok stanovili vysoké ciele. „Boli by sme veľmi radi, ak by sme prekročili hranicu 29 000 klientov a počet prenocovaní by mal byť viac ako 239 000. Veríme, že podporíme naše regionálne územie aj cez nové ministerstvo cestovného ruchu, že nám pomôžu s nejakou propagáciou a kampaňou. Taktiež sa budeme snažiť oslovovať hlavne klientov z východného Slovenska. Potom sa budeme snažiť urobiť nejaké akvizície ešte v rámci Českej republiky, pretože tam je otvorený hlavne moravský trh,“ povedala Šatanková.

Z dôvodu nepriaznivého externého vývoja v posledných rokoch od COVID-19, cez infláciu a ceny energií boli podľa Komoru nútení zvýšiť ceny pre samoplatcov i doplatky pre klientov. „Zdravotné poisťovne nemajú vyčlenené dostatočné zdroje na reálne platby,“ vysvetlil Komora.

Rok 2023 ukončili Bardejovské Kúpele so ziskom 1 827 469 eur pred zdanením. Dosiahli pritom celkové tržby vo výške 17 849 189 eur. Počet prenocovaní stúpol v roku 2023 na 230 265, čo bolo oproti roku 2022 o 4 844 osôb viacej. Spolu vlani navštívilo kúpele 28 774 klientov, čo je takmer o 1 429 viac ako v roku 2022.