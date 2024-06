Ceny ropy rastú: Časť ziskov ale vymazali po správe o zamestnanosti v USA

Foto: unsplash.com/Zbynek Burival

Ceny ropy na záver týždňa rastú. Podporili ich Saudská Arábia a Rusko, členovia skupiny OPEC+, ktorí naznačili, že sú pripravení pozastaviť alebo zmeniť zvyšovanie ťažby ropy. Časť ziskov ale ceny vymazali po správe o zamestnanosti v USA, ktorá zmarila nádeje na skoré zníženie úrokových sadzieb centrálnou bankou USA (Fed), čo podporilo obavy o vývoj dopytu.

Okolo 17: 00 SELČ cena severomorskej ropy Brent rástla o 0,2 percenta na 80 USD za barel. Americká ľahká ropa WTI si v rovnakom čase pripisovala 0,4 percenta a predávala sa za 75,83 dolára za barel.

Dnešná správa ukázala, že americká ekonomika vytvorila v máji 272 000 nových pracovných miest. Tvorba nových miest tak zrýchlila z aprílových 165 000. Analytici dotazovaní agentúrou Reuters v priemere očakávali, že v máji vznikne 185 000 pracovných miest. Správa naznačuje, že Fed by so znižovaním úrokových sadzieb mohol počkať najmenej do septembra.

Popredné západné ekonomiky zaviedli vysoké úrokové sadzby na dlhšie obdobie, aby potlačili infláciu. Vysoké náklady na pôžičky však môžu spomaliť hospodársku aktivitu a utlmiť dopyt pre ropu. Správa o zamestnanosti v USA znížila očakávania, že Fed bude čoskoro so znížením úrokov nasledovať centrálne banky v eurozóne a v Kanade.

Obavy o dopyt vyvolala aj štatistika z Číny. Vývoz z krajiny síce v máji už druhý mesiac po sebe vzrástol, dovoz ropy ale klesol. Čína je najväčším svetovým kupcom ropy.