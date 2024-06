Zamestnávatelia žiadajú pre ľudí predčasný dôchodok aj plat: Minister práce má pre nich jasnú odpoveď!

Foto: pexels.com/Andrea Piacquadio

Nedávne zmeny pri odchode do predčasných dôchodkov vítajú aj zástupcovia zamestnávateľov. Masívne odchody pracovníkov do penzie im totiž spôsobujú problémy už aj v tak napätej situácii na trhu práce. Problémy v niektorých kľúčových pozíciách však stále pretrvávajú a tak zástupcovia zamestnávateľov požadujú aj ďalšiu zmenu, ktorá by im mohla pomôcť. A to možnosť pre predčasných dôchodcov aj naďalej pracovať. Minister práce Erik Tomáš má však pre nich jasný odkaz.

Situácii na trhu práce a možným riešeniam nedostatku pracovníkov sa venovali zástupcovia zamestnávateľov, odborári a predstavitelia rezortu práce na minulomesačnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR. Predseda rady a minister práce sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš podľa zverejneného záznamu na rokovaní pripomenul, že v súvislosti s predčasnými dôchodkami bol v parlamente zvolený rýchly postup vo forme pozmeňujúceho návrhu k otvorenej novele zákona o sociálnom poistení. Od polovice mája tak platia pre odchod do predčasného dôchodku menej výhodné podmienky.

Po novom sa už pri predčasných penziách viaže požadovaný počet odpracovaných rokov na tempo rastu dôchodkového veku. Zároveň sa zvýšila penalizácia za predčasný odchod do dôchodku krátením sumy dôchodku z 0,3 percenta na 0,5 percenta za každý mesiac do riadneho dôchodkového veku.

Predčasný dôchodok aj plat?

Zástupcovia zamestnávateľov združení v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) ocenili rýchly prístup ministerstva práce. Zároveň však upozornili, že obrovským problémom v súvislosti s predčasnými dôchodkami je neexistujúci súbeh predčasného dôchodku a práce. „Požiadavkou AZZZ SR je, aby ako krízové riešenie pre tých, ktorí už odišli do predčasného dôchodku, bolo možné realizovať súbeh práce a predčasného dôchodku ako nesystémové riešenie,“ požadujú zamestnávatelia.

Touto témou je podľa zástupcov zamestnávateľov potrebné vážne sa zaoberať, pretože problém sa týka kľúčových pozícií v rôznych firmách, ktoré nedokázali vyškoliť nástupcov v profesiách, ako sú operátori rôznych energetických zariadení, vodárenských spoločností a podobne. Ide pritom o požiadavky od firiem ako sú Slovenské elektrárne, železnice, vodárenské spoločnosti, či firmy z dopravného sektora a kritickej infraštruktúry.

Minister práce Erik Tomáš však v reakcii na požiadavky zamestnávateľov uviedol, že požadovaný súbeh práce a predčasného dôchodku by bol v rozpore s filozofiou predčasného dôchodku. „Do predčasného dôchodku človek odchádza, nakoľko už nevládze alebo má iné problémy, ale nie preto, aby ho poberal a ešte aj pracoval. Očakával by som, že zamestnávatelia budú kvitovať opatrenia, ktoré nezaťažujú štátny rozpočet, toto by bolo až umelé zaťažovanie štátneho rozpočtu,“ vyhlásil Tomáš.