Česká vláda dá na pomoc energeticky náročným firmám 143 miliónov eur

Na snímke predseda vlády Českej republiky Petr Fiala. Foto: TASR

Česká vláda vyčlení na pomoc energeticky náročným firmám s cenami energií 3,5 miliardy korún (približne 143 miliónov eur), zníži im poplatok za obnoviteľné zdroje priemerne o dve tretiny. Riešenie má zmierniť dôsledky rastu cien energií v budúcom roku. V stredu to oznámil český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Vláda rozhodla, že uvoľní 3,5 miliardy korún na pomoc so znížením regulovanej zložky ceny elektriny pre energeticky náročné firmy. Vyhoveli sme žiadostiam Zväzu priemyslu a dopravy, Hospodárskej komory a reagujeme na vývoj, ktorý s cenami energie v poslednej dobe nastal,“ povedal Fiala.

Pomoc bude prostredníctvom zníženia poplatku za obnoviteľné zdroje energie pre energeticky náročné firmy na vysokom a veľmi vysokom napätí, a to priemerne o dve tretiny. Dotkne sa to asi 25 000 odberných miest. Vláda chce týmto krokom podľa premiéra udržať konkurencieschopnosť českého priemyslu, podporiť hospodársky rast a udržať zamestnanosť.

Minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela pripomenul, že vláda tento rok vydá na pomoc domácnostiam a firmám s dôsledkami energetickej krízy zhruba 110 miliárd korún. Z dôvodu konsolidácie štátneho rozpočtu v tom však nemôže naďalej pokračovať. Podľa premiéra už plošné dotácie nie sú potrebné. „Pomáhame tým, ktorí by s nárastom mali mať problém a mohlo by dôjsť k ohrozeniu fungovania,“ vysvetlil.

Výdaje spojené s vládnou pomocou sa vraj uhradia buď z výsledkov hospodárenia v tomto roku alebo z niektorých kapitol štátneho rozpočtu v budúcom roku

Podľa ministra financií Zbyňka Stanjuru sa výdaje spojené s vládnou pomocou uhradia buď z výsledkov hospodárenia v tomto roku alebo z niektorých kapitol štátneho rozpočtu v budúcom roku. Zdôraznil, že to nebude na úkor výdajov schválených v štátnom rozpočte na budúci rok.

V roku 2024 by sa podľa českého Energetického regulačného úradu (ERÚ) mala výrazne zvýšiť regulovaná zložka ceny elektriny pre veľkoodberateľov – na hladine vysokého napätia medziročne o 105,5 % a na hladine veľmi vysokého napätia o 190,9 %. Pri domácnostiach a malých podnikateľoch, ktoré využívajú hladinu nízkeho napätia, navrhol medziročné zvýšenie o 66,7 %. Dôvodom nárastu regulovanej zložky je podľa ERÚ to, že štát budúci rok prestane dotovať niektoré energetické služby. Firmy sa po oznámení tohto kroku obávali, že by im náklady na ceny energií mohli stúpnuť až trojnásobne.