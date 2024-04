Lufthansa prerušila do štvrtka lety do Teheránu kvôli situácii na Blízkom východe

Ilustračné foto. Foto: TASR/DPA

Iránske ministerstvo obrany od polnoci miestneho času pozastavilo všetku leteckú prevádzku nad Teheránom kvôli vojenskému cvičeniu. Podľa agentúry Reuters o tom informovala iránska pološtátna tlačová agentúra, tá ale neskôr správu dementovala. Krátko predtým nemecká letecká spoločnosť Lufthansa pozastavila pravdepodobne do štvrtka všetky lety do Teheránu a späť, informovala agentúra Reuters. Aerolinky sa pre tento nezvyčajný krok rozhodli po dôkladnej úvahe s ohľadom na súčasnú situáciu na Blízkom východe.

Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v stredu vyhlásil, že Izrael „musí byť potrestaný a bude potrestaný“ za útok na iránsky konzulát v sýrskom Damasku z 1. apríla. Pri vtedajšom nálete zahynulo sedem členov iránskych revolučných gárd vrátane dvoch generálov. Izrael sa odvtedy pripravuje na možný odvetný vzdušný úder priamo od Iránu alebo od jeho spojencov.

„Situáciu na Blízkom východe neustále sledujeme a sme v úzkom kontakte s úradmi. Bezpečnosť našich klientov a členov posádok je pre Lufthansu najvyššou prioritou, „povedal agentúre Reuters hovorca spoločnosti.Izraelský minister zahraničia Jisrael Kac dnes na sieti X v perzčine a s označením účtu Chameneího uviedol, že ak Irán podnikne útok na Izrael zo svojho územia, môže očakávať obdobnú izraelskú odpoveď.

Ilustračné foto. Foto: TASR/Boris Roessler/DPA

Agentúra Bloomberg s odvolaním sa na svoje zdroje blízke americkým spravodajským službám napísala, že Spojené štáty majú za to, že „bezprostredne hrozia“ rozsiahle údery zo strany Iránu či jeho spojencov pomocou rakiet či bezpilotných prostriedkov proti vojenským a vládnym cieľom v Izraeli. Prípadný útok by mohol byť vedený presne navádzanými strelami a podľa zdrojov Bloombergu by k nemu mohlo dôjsť v najbližších dňoch. Jeden zo zdrojov povedal, že „je skôr otázkou kedy, nie či“ k útoku dôjde.