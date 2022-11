Stredoeurópski zamestnávatelia žiadajú prijatie systémových riešení energokrízy

dnes 14:46 -

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) spoločne so zástupcami partnerských priemyselných a zamestnávateľských federácií z Rakúska, Česka, Maďarska, Chorvátska a Slovinska prijali spoločnú deklaráciu, v ktorej vyzývajú EÚ a vlády jednotlivých členských krajín, aby čo najskôr prijali opatrenia, ktoré ochránia európsky priemysel a minimalizujú negatívny vplyv energetickej krízy na podniky. Zamestnávatelia okrem iného trvajú na oddelení cien elektrickej energie a plynu a zavedení schémy štátnej pomoci na kompenzáciu zvýšených nákladov za energie.

"Ceny energií v rámci EÚ zostávajú na historicky najvyšších úrovniach – v mnohých prípadoch stúpli medziročne až desaťnásobne. Priemyselné podniky v strednej a východnej Európe sa navyše ocitajú v konkurenčnej nevýhode – za energie dnes platia neraz až päťnásobne viac ako ich konkurenti z tretích krajín," pripomenula v utorok RÚZ.

Priemysel považuje za kľúčové, aby EÚ a vlády jednotlivých členských štátov zabezpečili dostatočnú úroveň ochrany sektorov vystavených riziku odchodu firiem do tretích krajín s odlišnými environmentálnymi pravidlami.

Jedným z opatrení by malo byť prideľovanie adekvátneho objemu bezodplatných kvót v rámci európskeho systému obchodovania s emisiami (EÚ ETS). Týka sa to rokovaní o revízii EÚ ETS, a tiež zavedení mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM). Bezodplatné prideľovanie kvót a CBAM by mali podľa zamestnávateľov existovať ako vzájomne sa dopĺňajúce opatrenia v oblasti ochrany citlivých odvetví, pokiaľ iné regióny nebudú uplatňovať podobné schémy súvisiace s emisiami oxidu uhličitého (CO2).

Ku kľúčovým požiadavkám zamestnávateľov patrí úprava a nepriama kompenzácia nákladov na CO2 vzhľadom na zvýšené riziká v dôsledku extrémnych cien energií. Rozšíriť by sa podľa zamestnávateľov mal počet oprávnených odvetví na kompenzáciu nákladov prenesených do konečnej ceny elektriny v dôsledku rastu ceny povoleniek za CO2.

Zamestnávatelia tiež trvajú na urýchlení schvaľovania projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetických sietí a rozšírenie ich zoznamu tak, aby zahŕňal všetky projekty, ktoré prispievajú k bezpečnosti dodávok energií.