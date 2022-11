Inflácia sa možno ešte zrýchli, vrchol je však blízko

dnes 15:01 -

Viceguvernér Českej národnej banky (ČNB) Marek Mora by uprednostnil používanie úrokových sadzieb ako primárneho nástroja menovej politiky na boj proti vysokej inflácii, namiesto intervencií na podporu výmenného kurzu koruny. Uviedol to v rozhovor pre spravodajský web Seznam Zpravy, z ktorého správu prevzala TASR.

"Bol by som za to, aby sa kurz používal vo veľmi obmedzenom rozsahu," povedal Mora, ktorý na uplynulých troch stretnutiach v menšine hlasoval za vyššie úrokové sadzby.

Česi majú za sebou mesiace rekordne rýchleho zdražovania. Ceny strmo vyrástli takmer pri všetkom. Experti sa domnievajú, že Česko má vrchol inflácie už takmer za sebou. S tým súhlasí aj viceguvernér ČNB Mora. Pripomenul však, že miera inflácie je stále veľmi vzdialená cieľu ČNB na úrovni 2 %. Centrálna banka by podľa neho mala uvažovať nad zvyšovaním úrokových sadzieb, ktoré v uplynulých mesiacoch ponechala bez zmeny.

V októbri 2022 vzrástli ceny tovaru a služieb v susednej krajine medziročne o 15,1 %, ale v medzimesačnom porovnaní klesli. Prispeli k tomu okrem iného aj vládne opatrenia na zvládnutie situácie s energiami.

Presnejšie, na októbrovú infláciu mal vplyv spôsob, akým štatistický úrad zohľadňuje tzv. regulované ceny, najmä ceny energií, kde sa plnou mierou premietla úsporná tarifa, ktorá platí od októbra. Plus boli v Česku zrušené poplatky za obnoviteľné zdroje. Bez tohto jednorazového vplyvu by miera inflácie bola vyššia než 18 %.

Od 1. januára však prestane platiť úsporná tarifa, takže sa Česi môžu v prvom mesiaci roka dočkať ešte nejakého prekvapenia. Ale potom začne inflácia klesať, uviedol viceguvernér ČNB.

Upozornil však, že k inflačnému cieľu 2 % má Česko ešte ďaleko a má obavy, že sa ten horizont môže ešte vzdialiť. Pôvodná prognóza o návrate inflácie k cieľovej úrovni ČNB zahŕňala totiž ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb, ku ktorému nedošlo. Viceguvernér za zvýšenie sadzieb hlasoval, keďže podľa neho je potrebné vrátiť pomerne dlhotrvajúcu vysokú infláciu čo najskôr na cieľovú úroveň ČNB. Je tak ochotný riskovať aj to, že to spôsobí nejakú väčšiu recesiu v českej ekonomike, ale väčšina bankovej rady to jednoducho videla inak. A tým sa podľa neho zvyšuje riziko, že sa inflačný cieľ priblíži neskôr.