Obyvatelia obce Nedožery-Brezany budú v pondelok bez elektrickej energie

dnes 13:46 -

Obyvatelia obce Nedožery-Brezany v okrese Prievidza budú v pondelok (14. 11.) bez dodávok elektrickej energie. Informoval o tom hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.

Odstávka bude trvať od 6.45 do 16.30 h a pocíti ju približne 900 domácností. Dôvodom odstávky bude oprava ovládacieho prvku na vedení vysokého napätia.

"Vzhľadom na charakter prác sú odstávky nevyhnutné. Nielen z hľadiska technických možností, ale aj pre bezpečnosť elektrikárov. Cieľom prác je zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie elektriny v jednotlivých oblastiach. Energetici urobia všetko pre to, aby odstávky elektriny ukončili hneď, ako to bude možné. Ak nenastanú komplikácie, môže to byť výrazne skôr ako v spomenutých časoch," zdôraznil Gejdoš.