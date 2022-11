Dobré správy pre investorov? Americké voľby na trhy prinášajú rast, ukazujú historické dáta

Zdroj: oPeniazoch

Jednou z kľúčových udalostí tohto týždňa, na ktoré trhy upierajú pozornosť, sú voľby do Kongresu v Spojených štátoch uprostred volebného obdobia amerického prezidenta. Voľby určia, ktorá strana ovládne kontrolu a aké bude ďalšie politické smerovanie v krajine. Predpokladá sa, že republikáni majú veľkú šancu získať Snemovňu reprezentantov. V prípade Senátu, v rámci ktorého sa bude meniť tretina senátorov, situácia nie je až tak jednoznačná a súboj môže byť tesný.

Ako však na voľby zareagujú akciové trhy? To sa samozrejme definitívne dozvieme až po stredajšom otvorení obchodovania po oznámení výsledkov. Ak by sme však mali vychádzať z historických dát, voľby by mali na trhu priniesť rast.

Index vždy posilnil

Dokazuje to vývoj amerického akciového indexu S&P 500, ktorý sa považuje za barometer celkovej akciovej výkonnosti, keďže v sebe obsahuje 500 spoločností naprieč rôznymi priemyselnými odvetviami. Z historického pohľadu index za posledných 70 rokov reagoval na „midterms“ v 100 % prípadov nárastom hodnoty, a to v horizonte 12 mesiacov po ich konaní.

Povolebná výkonnosť indexu S&P 500

Zdroj: reuters.com

Skutočnosť, že akciové trhy na voľby do Kongresu reagujú spravidla pozitívne, dokazujú aj údaje o výnosnosti indexu S&P 500 pred a po ich konaní. Podľa spriemerovaných dát od roku 1945 totiž index vždy v období po „midterms“ rástol výrazne rýchlejšie, ako v období pred týmito voľbami. Po voľbách, ktoré sa konajú v polovici funkčného obdobia amerického prezidenta, zvykne byť totiž jasnejšie, čo by mohlo nové zloženie Kongresu pre ďalšie politické a ekonomické smerovanie Spojených štátov znamenať.

Celková návratnosť indexu S&P 500 pred a po „midterms“

Zdroj: ameriprise.com

Pozitívne výsledky vykazuje hlavný index newyorskej burzy dokonca aj z krátkodobého hľadiska. Ak sa totiž pozrieme na vývoj hodnoty indexu v rámci samotného volebného dňa, resp. po volebnom dni, môžeme skonštatovať, že index od roku 1930 reagoval vo väčšine prípadov pozitívne s priemerným zhodnotením 0,4%.

Výkonnosť indexu S&P 500 deň po voľbách od roku 1930

Zdroj: wsj.com

Ako to bude tento rok?

Výnimkou v historických dátach by nemusel byť ani rok 2022. Investori totiž podľa denníka The Wall Street Journal očakávajú, že výsledky utorňajších volieb by mohli akciový trh podporiť, najmä ak republikáni získajú väčšinu v Snemovni reprezentantov. To by viedlo k rozdelenej vláde USA, čo investori vidia ako zmiernenie politickej neistoty.

Aktuálna situácia má však oproti predchádzajúcim voľbám viaceré špecifiká. A to najmä z ekonomického hľadiska. Tohtoročné voľby by tak mohli pokojne ustúpiť do úzadia na úkor naliehavejších trhových faktorov, ako sú úrokové sadzby a vývoj inflácie.

Už vo štvrtok sa totiž dočkáme čerstvých dát o vývoji americkej inflácie, čo niečo viac napovie o nasledujúcich krokoch centrálnej banky v súvislosti s nastavením úrokových sadzieb. Navyše v tomto týždni pokračuje aj výsledková sezóna, pričom reportovať budú spoločnosti ako Walt Disney, TripAdvisor, Roblox či Ralph Lauren.

V utorok popoludní sa americké akciové indexy obchodovali v zelených číslach. Dow Jones Industrial Average získal 0,59%, S&P 500 si pripísal 0,30% a Nasdaq vrástol o 0,57%.