Premiér: Pri pomoci ľuďom reaguje vláda pravidelne a systémovo

dnes 13:46 -

Súčasná vláda pomáha rodinám a ohrozeným skupinám v zložitých ekonomických časoch tak ako žiadna iná doteraz. V rozhlasovej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to v súvislosti s debatou okolo druhého balíka protiinflačnej pomoci zdôraznil predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).

Premiér odmieta kritiku opozície, že balík vo výške 15,6 milióna eur a jednorazový príspevok 100 eur pre skupiny ľudí, ktoré neboli zahrnuté do predchádzajúcej inflačnej pomoci, je almužnou. Pýta sa, čo robili predchádzajúce vlády pri pomoci ohrozeným skupinám, pripomína zároveň, že štát pristupuje k opakovanému vyplácaniu prostriedkov, ktoré majú zmierňovať dosahy inflácie a zdražovania, poukazuje zároveň na doteraz iniciované opatrenia týkajúce sa napríklad zvýšenia prídavkov na deti, daňového bonusu, ale i zastropovania cien energií. "Reagujeme opakovane, pravidelne, reagujeme systémovo," zdôraznil premiér o formách pomoci.

Uistil tiež, že samosprávam bude štát kompenzovať výpadky z príjmov, ktoré spôsobia legislatívne zmeny a zvýšenie daňového bonusu. O forme má pravidelne hovoriť so zástupcami samospráv. "Riešenia dopracovávame a budeme ich mať nachystané tak, aby platili na budúci rok," zdôraznil.

V prípade ochrany domácností pred zdražovaním energií Heger informoval, že riešenia chce predstaviť v rámci komplexného balíka opatrení na konci novembra, v súčasnosti sa podľa jeho slov majú dolaďovať už len detaily. Potvrdil, že vláda chce ísť cestou zastropovania ceny. "Nastavíme ju tak, aby bola únosná pre všetky domácnosti a pôjde o atraktívnu cenu v regióne,“ zdôraznil.

Pripustil, že ak by pri určitých typoch domácností i tak vznikal problém, riešenie je v dodatočných adresných dotáciách.

Premiér tiež pripomenul, že vláda v rámci pomoci pre podniky myslí aj na energeticky náročné firmy. Treba k nim podľa neho pristupovať individuálne. "Ak by ste zobrali len jednu záplatu, môže sa stať, že by to nesadlo," podotkol Heger s tým, že riešenia by mohli nájsť do konca mesiaca.

V súvislosti s návrhom budúcoročného štátneho rozpočtu odmietol, že by si vláda brala podnikateľov za rukojemníkov. "Je to nezmysel. Za rukojemníkov si ich berú tí, ktorí za rozpočet nechcú hlasovať," poznamenal. Gro rozpočtu podľa neho tvorí pomoc ľuďom. Potvrdil, že o podpore chce rokovať s opozičnou stranou SaS, a nezaradenými poslancami Tomášom Valáškom a Miroslavom Kollárom.